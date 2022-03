Keine Zeit, um krank zu sein: In diesem brisanten" Tatort" ermitteln heute Abend die Österreicher

Im Tatort heute Abend haben es die Ermittler Eisner und Fellner mit einem tödlichen "Virus" zu tun. Darsteller, Kritik und Schnellcheck der heutigen Folge.

24.03.2022 | Stand: 10:04 Uhr

Seit 1970 wird der "Tatort" im Fernsehen ausgestrahlt und erfreut sich seither enormer Beliebtheit beim deutschen Publikum. Jeden Sonntag um 20.15 Uhr fiebern und rätseln zahlreiche Zuschauer mit den Ermittlern der ARD-Krimireihe mit. Doch auch unter der Woche wird der Tatort im TV-Programm ausgestrahlt.

Ein Überblick über die Tatort-Folge, die am Donnerstag, 24. März, im Fernsehen gezeigt wird.

Was für ein Tatort kommt heute?

ARD (22.15 Uhr): Tatort Wien, Folge 1026, "Virus"

"Erschütternd": Der regelmäßige Belastungstest der Polizei endet mit keinem schmeichelhaften Ergebnis für die beiden Kommissare Eisner und Fellner. Kein Wunder, kämpft Fellner doch bereits seit längerem mit einem nervigen Schnupfen. Doch Zeit zur Erholung gibt es nicht, denn einem Steinbruch in der Nähe der steirischen Gemeinde Pöllau (die tatsächlich existiert) wird ein Toter entdeckt.

Bei der Leiche handelt es sich um einen Afrikaner, dessen Körper unter Geröll bedeckt ist. Da die Ermittler keine Kampfspuren entdecken, scheint ein Arbeitsunfall möglich. Doch dass bei dem Toten keine Ausweispapiere gefunden werden, mutet den beiden Polizisten seltsam an. Zu Recht, wie sich herausstellt.

Diese Darsteller treten in "Virus" auf (Auswahl):

Harald Krassnitzer: Moritz Eisner

Adele Neuhauser: Bibi Fellner

Hubert Kramar: Ernst Rauter

Thomas Stipsits: Manfred "Fredo" Schimpf

Ashley Hammer: Nafi Diouf

Wie gut ist der Tatort heute in der ARD?

So lautet das Fazit der Medien zu der Wiener Tatort-Folge aus dem Jahr 2017:

TV Today: "In ihrem kontrastreich erzählten 'Tatort'-Debüt lässt die österreichische Filmemacherin Barbara Eder ('Thank You for Bombing') angesichts des ernsten Themas und unübersichtlichen Bedrohungsszenarios erstaunlich viel Raum für höchst unterhaltsamen (Galgen-)Humor, der vor allem von den schillernden Nebenfiguren getragen wird."

tittelbach.tv: "Ein mehr als solider Fernsehkrimi mit starken Figuren, einer brisanten Story mit einem moralischen wie politischen Thema und einer straffen Inszenierung der 'Tatort'-Debütantin Barara Eder."