Mal actionreich, mal raffiniert: Diese sechs "Tatort"-Folgen sehen Sie heute Abend im Fernsehen

Tatort heute: Sechs Folgen der beliebten Krimi-Serie zeigten unter anderem WDR und BR im Fernsehen. Schnellcheck, Darsteller und Kritik zu den Wiederholungen.

08.03.2022 | Stand: 14:38 Uhr

Seit 1970 wird der "Tatort" im Fernsehen ausgestrahlt und erfreut sich seither enormer Beliebtheit beim deutschen Publikum. Jeden Sonntag um 20.15 Uhr fiebern und rätseln zahlreiche Zuschauer mit den Ermittlern der ARD-Krimireihe mit.

Doch auch unter der Woche wird der Tatort im TV-Programm ausgestrahlt. Ein Überblick über die Tatort-Folgen, die am Dienstagabend, den 8. März 2022, im Fernsehen gezeigt werden.

Wo kann ich Tatort heute Abend sehen?

WDR (20.15 Uhr), Tatort Hamburg, Folge 903, "Kopfgeld"

Nur mit knapper Not entkommt Ermittler Nick Tschiller einem heimtückischen Mordanschlag. Wer dahintersteckt, ist klar: Weil der Anführer des auf Menschen- und Drogenhandel spezialisierten Astan-Clans ein Kopfgeld auf Tschiller ausgesetzt hat, wird dem Kommissaren nun nach dem Leben getrachtet. Um seinen Kollegen zu schützen, erklärt ihn Yalcin Gümer vor versammelter Presse für tot. Doch Tschiller nimmt sein Schicksal wie gewohnt selber in die Hand - und holt zum Gegenschlag aus.

Yalcin Gümer (Fahri Yardim) und Nick Tschiller (Til Schweiger) bei der Arbeit. Bild: Marion von der Mehden, dpa/NDR

Fazit der Filmkritik-Seite tittelbach.tv zur Hamburger Tatort-Folge aus dem Jahr 2014: "Gefangene werden nicht gemacht im zweiten 'Tatort' mit Til Schweiger. Christian Alvarts 'Kopfgeld' ist ein Männerfilm, der gern ein Asphaltwestern wäre. Doch dafür ist er dramaturgisch zu schwach auf der Brust. Markige Macho-Recken blasen zu urbanen Rachefeldzügen, Prophezeiungen und Provokationen heizen die Aktionen an, Versager und Verräter bevölkern die Szenerie – und über allem ein wütender Action-Heiland."

Darsteller in "Kopfgeld" (Auswahl):

Til Schweiger: Niklas „Nick“ Tschiller

Fahri Yardım: Yalcin Gümer

Erdal Yıldız: Firat Astan

Luna Schweiger: Lenny Tschiller, Nicks Tochter

Was für ein Tatort kommt heute?

BR (20.15 Uhr), Tatort Leipzig, Folge 904, "Frühstück für immer"

Julia Marschner will eigentlich nur die große Liebe finden. Doch stattdessen findet die alleinerziehende Mutter den Tod. Ihre Leiche wird mit Würgemalen und Fesselspuren am Körper in einem Park entdeckt. Wie die Ermittler Eva Saalfeld und Andreas Keppler erfahren, hatte das Opfer noch in der Nacht zuvor auf einer Ü40-Party ausgelassen gefeiert. Um den Mörder von Julia zu finden, tauchen die beiden in die Singleszene Leipzigs ein und entdecken, dass auf der Suche nach dem richtigen Partner so manche Alleinstehende vor nichts zurückschrecken.

Weiß die Freundin des Mordopfers etwas? Karmen Slowinski (Inga Busch) wird von Hauptkommissarin Eva Saalfeld (Simone Thomalla) und Hauptkommissar Andreas Keppler (Martin Wuttke) befragt. Bild: dpa, MDR/Saxonia Media/Junghans

Fazit von Spiegel.de zur Leipziger Tatort-Folge aus dem Jahr 2014: "‚Fifty Shades of Grey‘ in Leipzig? Saalfeld und Keppler ermitteln im SM-Milieu. Was leicht zum Trendstück über die neue angebliche Lust an der Unterwerfung hätte werden können, ist ein grausamer Krimi über die Grauzonen der Erotik - und der erste starke MDR-‚Tatort‘ seit Jahren."

Darsteller in "Frühstück für immer" (Auswahl):

Simone Thomalla: Eva Saalfeld

Martin Wuttke: Andreas Keppler

Inga Busch: Karmen Slowinski

Ursina Lardi: Silvie Stein

Oana Solomon: Julia Marschner

Wie heißen die Schauspieler im heutigen Tatort?

NDR (22 Uhr), Tatort Köln, Folge 1098, Folge "Kaputt"

Eine nächtliche Ruhestörung im Kölner Wohngebiet wird gemeldet. Was als Routineeinsatz für zwei Polizisten beginnt, endet jedoch tragisch. Während die junge Beamtin Melanie Sommer mit einer Gehirnerschütterung davonkommt, wurde ihr Kollege Frank Schneider regelrecht zu Tode geprügelt. Nicht nur die Kommissare Max Ballauf und Freddy Schenk sind schockiert. Auch die Öffentlichkeit ist über den Mord an Schneider entsetzt, der seine Homosexualität offen auslebte. Derweil belässt es der Mörder nicht nur bei einem Opfer.

Zwischen Trauer und Entsetzen: Freddy Schenk (Dietmar Bär, l) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, r) besuchen den Ort, wo an den getöteten Kollege erinnert wird. Bild: Thomas Kost, picture alliance/dpa/WDR/ARD

Fazit des Tagesspiegels zur Kölner Tatort-Folge aus dem Jahr 2019: "'Kaputt‘ ist einer dieser redlichen Filme, die ihr Thema, auch wenn es sich ‚nur‘ um einen Krimi handelt, aus verschiedenen Blickwinkeln behandeln. Das ist nicht das Schlechteste, was man über einen ‚Tatort‘ sagen kann, auch wenn es für diese Folge keine Preise geben dürfte.“

Darsteller in "Kaputt" (Auswahl):

Klaus J. Behrendt: Max Ballauf

Dietmar Bär: Freddy Schenk

Anna Brüggemann: Melanie Sommer

Max Simonischek: Stefan Pohl

Welcher Tatort kommt heute Abend im WDR?

WDR (22.15 Uhr), Tatort Duisbug, Folge 232 "Zabou"

Schimanski und Thanner erwischen den Drogendealer Sandrowski auf frischer Tat. Dieser kann zwar entkommen, wird von Schimanski aber schnell an seinem Arbeitsplatz festgenommen. Im Lokal Sunflash begegnet Schimanski eine junge Frau, in der er seine ehemalige Ziehtochter Conny wiederentdeckt. Die nennt sich nun allerdings "Zabou" - und scheint alles andere als erpicht, die einstige Familienbande zu erneuern. Obendrein scheint auch sie im Drogen-Milieu zu arbeiten. Um Zabou zu retten, setzt Schimanski in diesem Fall auch sein eigenes Leben aufs Spiel.

In "Zabou" geraten die Ermittler Schimanski (Götz George) und Thanner (Eberhard Feik) aneinander. Bild: Imago, IFTN/United Archives

Fazit des Lexikon des internationalen Films zur Duisburger Tatort-Folge aus dem Jahr 1990: "Langweiliger, schwach besetzter und einfallsloser Versuch, die Geschichten um die TV-Figur auch im Kino zur Serie auszubreiten."

Darsteller in "Zabou" (Auswahl):

Götz George: Horst Schimanski

Eberhard Feik: Christian Thanner

Claudia Messner: Conny

Ralf Richter: Sandrowski

Ist der Tatort von heute eine Wiederholung? Folge im WDR von 1979

WDR (23.50 Uhr), Tatort Essen, Folge 106, "Schweigegeld"

Beim Briefmarkenhändler Klaven wird eingebrochen. Der Schaden ist gering - und doch meldet der Bestohlene den Fall bei der Polizei. Und tatsächlich stellt sich der Diebstahl für Kommissar Haferkamp als weitaus komplizierter heraus als gedacht. Dem Ermittler macht derweil nicht nur der verzwickte Fall zu schaffen - auch privat hat Haferkamp einiges zu verkraften. (Lesen Sie auch: Münster-"Tatort" holt schlechteste Quote seit 2011)

Tatort "Schweigegeld" aus Essen: Kommissar Haferkamp (l) mangelt es nicht an Verdächtigen. Bild: Imago, United Archives

Fazit von tvtoday.de zur Essener Tatort-Folge aus dem Jahr 1979: "Verwinkeltes, gut gespieltes Kammerspiel." (Lesen Sie auch: Nach Aus beim "Bachelor": Ist Memmingerin Lara in "Bachelorette"-Kandidat verliebt?)

Darsteller in "Schweigegeld" (Auswahl):