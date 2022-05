Mörder in den eigenen Reihen: In diesen  5 Fällen ermitteln heute Abend die "Tatort"-Kommissare

Der Tatort heute Abend läuft ab 20.15 Uhr im BR. Welche fünf spannenden Fälle abends im TV zu sehen sind, lesen Sie in unserem Überblick. Der Schnellcheck.

03.05.2022 | Stand: 21:58 Uhr

Seit 1970 wird der "Tatort" im Fernsehen ausgestrahlt und erfreut sich seither enormer Beliebtheit beim deutschen Publikum. Jeden Sonntag um 20.15 Uhr fiebern und rätseln zahlreiche Zuschauer mit den Ermittlern der ARD-Krimireihe mit. Doch auch unter der Woche wird der Tatort im TV-Programm ausgestrahlt.

Ein schneller Überblick über die Tatort-Folgen, die am Dienstag, 05. April, im Fernsehen gezeigt werden. Welche neue Tatort-Folge heute Abend am Montag läuft, lesen Sie hier.

Was für ein Tatort kommt heute?

BR (20.15 Uhr): Tatort Wien, Folge 1020, "Wehrlos"

Im 40. Fall, in dem Schauspieler Harald Krassnitzer als Moritz Eisner ermittelt, sucht das Wiener Duo einen Mörder in den eigenen Reihen: Peter Kralicek, Chef der Wiener Polizeischule, und dessen Ehefrau Elena liegen tot in ihrer Wohnung. Was anfangs noch als Ehedrama aussieht, erfährt eine unerwartete Wendung, als die Ballistik-Abteilung meldet: Die Kugel, die den Kollegen tötete, stammt nicht aus seiner Waffe.

Diese Schauspieler treten bei "Wehrlos" auf (Auswahl):

Harald Krassnitzer: Moritz Eisner

Adele Neuhauser: Bibi Fellner

Hubert Kramar: Ernst Rauter,

Thomas Stipsits: Manfred "Fredo" Schimpf

Simon Hatzl: Thomas Nowak

Spiegel Online bewertete die Folge aus dem Jahr 2017 folgendermaßen: "Dieser ‚Tatort‘ (…) ist zwar etwas grob gestrickt, aber die Figur Fellner wird klug eingesetzt. Ist sie doch der perfekte Gegenentwurf zu dem aggressiven Testosteron-Stenz Nowak, und zwar nicht etwa deshalb, weil sie auf ihn mit ebenso aggressiver Östrogen-Gegenwehr reagiert, sondern weil ihr Auftreten ambivalenter, aber auch effizienter ist."

Wer sind die Darsteller im heutigen Tatort?

WDR (20.15 Uhr): Tatort Ludwigshafen, Folge 1050, "Waldlust"

Ein Teamcoaching führt die Kommissarin Lena Odenthal und ihre Kollegen Johanna Stern, Peter Becker und Edith Keller in ein abgelegenes Hotel im Schwarzwald. Ein ganzes Wochenende lang sollen die Ermittler im "Lorenzhof" verbringen. Langeweile kommt jedenfalls nicht auf, denn bereits beim Abendessen kommt es zum unangenehmen Zwischenfall, als ein menschlicher Knochen im Gemüse gefunden wird.

Was geht in der Tatort-Folge "Waldlust" nur vor sich? Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) hat merkwürdige Geräusche gehört und versucht im nächtlichen Hotel herauszufinden, was da los ist (undatierte Szene). Bild: Martin Furch, picture alliance/SWR/dpa (Archiv)

Diese Schauspieler treten bei "Waldlust" auf (Auswahl):

Ulrike Folkerts: Lena Odenthal

Lisa Bitter: Johanna Stern

Peter Espeloer: Peter Becker

Annalena Schmidt: Edith Keller

Eva Bay: Dorothee Lorenz

Heiko Pinkowski: Bert Lorenz

So bewertete der Film-Dienst die Tatort Folge aus dem Jahr 2018: "Ohne feste Dialoge entstandener (Fernseh-)Krimi, der einem starren Konzept und teilweise überforderten Darstellern wenig schlüssig einen improvisierten Zugriff aufpfropft. Auch die abstruse Handlung mit Gruselfilm-Zitaten trägt zum Misslingen des Films bei." (Lesen Sie hier: Wie gut war neue Tatort "Alles was Recht ist" am Sonntag?)

Ist der Tatort von heute eine Wiederholung?

NDR (22 Uhr): Tatort Berlin, Folge 219, "Keine Tricks, Herr Bülow"

Eine Bank in der West-Berliner Innenstadt wird von vier Räubern ausgeraubt. Dabei eröffnen sie das Feuer auf einen Polizisten, der sich allerdings schwer verletzt retten und seine Kollegen alarmieren kann. Hauptkommissar Hans Georg Bülow kann durch sein Eingreifen das Schlimmste verhindern. Doch da wartet bereits der nächste Fall auf ihn, denn ein Serienkiller auf der Jagd nach Frauen macht die Berliner Straßen unsicher.

Auf Spurensuche: Heinz Drache als Kommissar Bülow (M.) in einer undatierten Szene des Tatorts "Keine Tricks, Herr Bülow". Bild: United Archives/kpa/Imago (Archiv)

Diese Schauspieler treten bei "Keine Tricks, Herr Bülow" auf (Auswahl):

Heinz Drache: Hans Georg Bülow

Hans Nitschke: Jahnke

Christiane Carstens: Karin Jellineck

Arthur Brauss: Brinkmann

Das Fazit von TV Spielfilm zur Tatort-Folge aus dem Jahr 1989: "Zu viele Tricks für einen spannenden Fall."

Welcher Tatort läuft heute Abend im WDR?

WDR (22.15 Uhr): Tatort Duisburg, Folge 250, "Kinderlieb"

Beim Eislaufen mit Kollege Thanner bricht Kommissar Schimanski auf dem Eis ein. Dort wartet bereits der nächste Schock auf ihn, als er in dem Loch auf die Leiche eines Mädchens stößt. Die ersten Ermittlungen ergeben ein grausames Bild: Die Schülerin starb aufgrund sexueller Misshandlungen. Schimanski und Thanner nehmen den Fall auf. Im Visier der beiden ist die Mutter des Opfers. Denn die meldete ihre Tochter nicht als vermisst. Was steckt dahinter? (Lesen Sie hier: Das sind Gäste und Thema heute bei Markus Lanz (Dienstag, 5. April))

Schimanski (Götz George) und Thanner (Eberhard Feik) amüsieren sich beim Eislaufen. Als Schimanski im Eis einbricht, findet er die geschändete Leiche eines jungen Mädchens (undatierte Szene des Tatorts "Kinderlieb"). Bild: United Archives/kpa/Imago (Archiv)

Diese Schauspieler treten in "Kinderlieb" auf (Auswahl):

Götz George: Horst Schimanski

Eberhard Feik: Christian Thanner

Chiem van Houweninge: Hänschen

Florian Dreyer: Markus

Wolfgang Reichmann: Herr Krause

Christine Merthan: Frau Czermak

Das Urteil von TV Today zur Tatort-Folge aus dem Jahr 1991: "Ein echt übler Fall – und ein klasse Krimi."

Wann läuft der Tatort im WDR?

WDR (23.40 Uhr): Tatort Düsseldorf, Folge 263, "Unversöhnlich"

Eigentlich will der Industrielle Erwin Joest nur einen schönen Abend mit seiner Geliebten Ute Vonhoff verbringen. Doch kaum ist das Rendezvous vorbei, wird Joest von Unbekannten überfallen und entführt. Kommissar Bernd Flemming macht sich gemeinsam mit seinen Kollegen Mariam Koch und Max Ballauf auf die Suche nach dem Unternehmer. Doch eine Befragung von dessen Familie bringt nichts zu Tage. Und die Geiselnehmer erhöhen schließlich den Druck auf die Ermittler.

Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) verfolgt im Düsseldorfer Tatort "Unversöhnlich" eine heiße Spur (undatierte Szene). Bild: United Archives/kpa/Imago (Archiv)

Diese Schauspieler treten in "Unversöhnlich" auf (Auswahl):

Martin Lüttge: Bernd Flemming

Klaus J. Behrendt: Max Ballauf

Roswitha Schreiner: Miriam Koch

Heinz Baumann: Erwin Joest

Hannelore Hoger: Dorothea Joest

Christoph M. Ohrt: Markus Joest

Andrea Sawatzki: Anita Joest

Katharina Abt: Ute Vonhoff

Das Fazit von TV Spielfilm zur Tatort Folge aus dem Jahr 1992: "Star-Riege in einem Krimi zweiter Klasse."