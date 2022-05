Skurrile Kabbelei und ein Dschungel aus Korruption: Diese Tatort-Folgen Berlin und Münster erwarten Fans heute Abend

Heute Abend laufen Tatort-Folgen aus Münster und Berlin im Fernsehen. Lohnt sich das Einschalten für Krimi-Fans? Kritik, Darsteller und Handlung im Schnellcheck.

16.05.2022 | Stand: 10:40 Uhr

Seit 1970 wird der "Tatort" im Fernsehen ausgestrahlt und erfreut sich seither enormer Beliebtheit beim deutschen Publikum. Jeden Sonntag um 20.15 Uhr fiebern und rätseln zahlreiche Zuschauer mit den Ermittlern der ARD-Krimireihe mit. Doch auch unter der Woche wird der Tatort im TV-Programm ausgestrahlt.

Ein Überblick über die Tatort-Folgen, die am Montag, 16. Mai im Fernsehen gezeigt werden.

Was für ein Tatort kommt heute Abend?

HR (21.50 Uhr): Tatort Münster, Folge 1060, "Schlangengrube"

Mit ihrer Nachbarin, der schwer kranken Patrizia Merkens, lag die kettenrauchende Staatsanwältin Wilhelmine Klemm jedenfalls schon lange im Clinch. Plötzlich liegt die Frau tot in ihrer Wohnung. Ist Klemm tatsächlich in einen Mordfall verwickelt? Ihre Widersacherin im Amt, die Staatsanwältin Ungewitter, schließt nicht aus, dass ihre Kollegin etwas mit dem Mord zu tun hat.

Und so ermitteln die Kommissare Frank Thiel und Nadeshda Krusenstern in alle Richtungen. Ihre Spurensuche führt sie unter anderem in den Zoo. Hier war die – dem Vernehmen nach – menschenscheue Patrizia Merkens offensichtlich Dauergast.

Der Rechtsmediziner Professor Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne stellt einen Genickbruch, einen ausgekugelten Oberarm und ein Aufpralltrauma am Kopf der Toten fest. Eine mögliche Diagnose: Ein schwerer Sturz von der Wohnungstreppe. Wurde da etwa nachgeholfen? Auf dem Seziertisch entdeckt Boerne außerdem eigentümliche Einstiche rund um den Bauchnabel. Eine toxikologische Untersuchung wird anberaumt.

Diese Tatort-Ermittler sind aktuell im Dienst

1 von 23 Seit der ersten Tatort-Folge im Jahr 1970 sind bereits viele Ermittler am Sonntagabend auf Verbrecher-Suche gegeangen. Momentan sind so viele Teams im Einsatz wie noch nie zuvor, nämlich 22. Wir haben für Sie zusammengefasst, wer alles dazu gehört. Bild: Tobias Hase, Thomas Kost, Frank Molter, Henning Kaiser, dpa Seit der ersten Tatort-Folge im Jahr 1970 sind bereits viele Ermittler am Sonntagabend auf Verbrecher-Suche gegeangen. Momentan sind so viele Teams im Einsatz wie noch nie zuvor, nämlich 22. Wir haben für Sie zusammengefasst, wer alles dazu gehört. Bild: Tobias Hase, Thomas Kost, Frank Molter, Henning Kaiser, dpa 2 von 23 Das Ermittler-Duo Ivo Batic (Miroslav Nemec, links) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) ermittelt schon seit 1991 in München. Sie haben mit 88 Fällen bisher die meisten Einsätze aller Tatort-Kommissare hinter sich. Seit 2014 werden sie von Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer) unterstützt. Bild: Tobias Hase, dpa (Archiv) Das Ermittler-Duo Ivo Batic (Miroslav Nemec, links) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) ermittelt schon seit 1991 in München. Sie haben mit 88 Fällen bisher die meisten Einsätze aller Tatort-Kommissare hinter sich. Seit 2014 werden sie von Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer) unterstützt. Bild: Tobias Hase, dpa (Archiv) 3 von 23 Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) ermittelt seit 2003 in Kiel und Schleswig-Holstein. Von 2011 bis 2016 wurde er dabei von der Kommissarin Sarah Brandt, gespielt von Sibel Kekilli, unterstützt. Seit 2016 hat er mit Mila Sahin (Almila Bagriacik) eine neue Kollegin. Bild: Carsten Rehder,dpa (Archiv) Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) ermittelt seit 2003 in Kiel und Schleswig-Holstein. Von 2011 bis 2016 wurde er dabei von der Kommissarin Sarah Brandt, gespielt von Sibel Kekilli, unterstützt. Seit 2016 hat er mit Mila Sahin (Almila Bagriacik) eine neue Kollegin. Bild: Carsten Rehder,dpa (Archiv) 4 von 23 Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär stehen seit 1997 als die Kommissare Freddy Schenk und Max Ballauf in Köln vor der Kamera. Nach dem Münchener Duo haben sie bisher die meisten Tatort-Folgen gedreht. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa (Archiv) Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär stehen seit 1997 als die Kommissare Freddy Schenk und Max Ballauf in Köln vor der Kamera. Nach dem Münchener Duo haben sie bisher die meisten Tatort-Folgen gedreht. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa (Archiv) 5 von 23 Seit dem Jahr 2016 gibt es auch im Schwarzwalt einen Tatort. Hier ermitteln die Kommisare Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) und Franziska Tobler (Franziska Tobler). Bild: Uwe Anspach, dpa (Archiv) Seit dem Jahr 2016 gibt es auch im Schwarzwalt einen Tatort. Hier ermitteln die Kommisare Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) und Franziska Tobler (Franziska Tobler). Bild: Uwe Anspach, dpa (Archiv) 6 von 23 Ebenfalls seit 2016 ermittelt Heike Makatsch als Kommissarin Ellen Berlinger in einem Tatort. Zunächst in Freiburg, nach einer Versetzung mittlerweile in Mainz. Dort ermittelt sie zusammen mit ihrem Kollegen Martin Rascher. Bild: Ziegler Film/SWR, dpa (Archiv) Ebenfalls seit 2016 ermittelt Heike Makatsch als Kommissarin Ellen Berlinger in einem Tatort. Zunächst in Freiburg, nach einer Versetzung mittlerweile in Mainz. Dort ermittelt sie zusammen mit ihrem Kollegen Martin Rascher. Bild: Ziegler Film/SWR, dpa (Archiv) 7 von 23 In Weimar ermittelt Hauptkommissarin Kira Dorn (Nora Tschirner) mit ihrem Partner Hauptkommissar Lessing (Christian Ulmen). Die beiden sind seit 2013 im Einsatz. Bild: Steffen Junghans, dpa (Archiv) In Weimar ermittelt Hauptkommissarin Kira Dorn (Nora Tschirner) mit ihrem Partner Hauptkommissar Lessing (Christian Ulmen). Die beiden sind seit 2013 im Einsatz. Bild: Steffen Junghans, dpa (Archiv) 8 von 23 Auch in Wien gibt es ein Ermittle-Duo: Über zehn Jahre ermittelte Harald Krassnitzer als Chefinspektor Moritz Eisner allein, bis er 2011 seine feste Partnerin Adele Neuhauser als Major Bibi Fellner an die Seite gestellt bekam. Bild: Hubert Mican, dpa (Archiv) Auch in Wien gibt es ein Ermittle-Duo: Über zehn Jahre ermittelte Harald Krassnitzer als Chefinspektor Moritz Eisner allein, bis er 2011 seine feste Partnerin Adele Neuhauser als Major Bibi Fellner an die Seite gestellt bekam. Bild: Hubert Mican, dpa (Archiv) 9 von 23 Das Ermittler-Team aus Dortmund hat sich bereits mehrfach geändert. Momentan ermitteln in der Stadt Jörg Hartmann als Peter Faber (rechts), Rick Okon als Jan Pawlak und Stefanie Reinsperger als Rosa Herzog. Anna Schudt als Martina Bönisch (hinten links) ist nicht mehr dabei. Bild: Henning Kaiser, dpa (Archiv) Das Ermittler-Team aus Dortmund hat sich bereits mehrfach geändert. Momentan ermitteln in der Stadt Jörg Hartmann als Peter Faber (rechts), Rick Okon als Jan Pawlak und Stefanie Reinsperger als Rosa Herzog. Anna Schudt als Martina Bönisch (hinten links) ist nicht mehr dabei. Bild: Henning Kaiser, dpa (Archiv) 10 von 23 Auch in der deutschen Hauptstadt wird seit 2015 wieder im Tatort ermittelt. Die Schauspieler Meret Becker und Mark Waschke spielen die Berliner Hauptkommissare Nina Rubin und Robert Karow. Bild: Annette Riedl, dpa (Archiv) Auch in der deutschen Hauptstadt wird seit 2015 wieder im Tatort ermittelt. Die Schauspieler Meret Becker und Mark Waschke spielen die Berliner Hauptkommissare Nina Rubin und Robert Karow. Bild: Annette Riedl, dpa (Archiv) 11 von 23 Wotan Wilke Möhring spielt seit 2013 den Kommissar Thorsten Falke im Tatort Hamburg. Seit 2016 hat er Kollegin Franziska Weisz als Oberkommissarin Julia Grosz an seiner Seite. Bild: Daniel Bockwoldt, dpa (Archiv) Wotan Wilke Möhring spielt seit 2013 den Kommissar Thorsten Falke im Tatort Hamburg. Seit 2016 hat er Kollegin Franziska Weisz als Oberkommissarin Julia Grosz an seiner Seite. Bild: Daniel Bockwoldt, dpa (Archiv) 12 von 23 Mit Nick Tschiller (Til Schweiger) und Yalcin Gümer (Fahri Yardim) gibt es in Hamburg seit 2014 noch ein weiteres Ermittler-Duo. Deren Fälle wurden teilweise auch im Kino gezeigt. Bild: Axel Heimken, dpa (Archiv) Mit Nick Tschiller (Til Schweiger) und Yalcin Gümer (Fahri Yardim) gibt es in Hamburg seit 2014 noch ein weiteres Ermittler-Duo. Deren Fälle wurden teilweise auch im Kino gezeigt. Bild: Axel Heimken, dpa (Archiv) 13 von 23 Reine Frauenpower gibt es seit 2020 im Zürich Tatort. In der Schweizer Krimi-Ausgabe ermitteln Anna Pieri Zuercher als Kommissarin Isabelle Grandjean und Carol Schuler als Kommissarin Tessa Ott. Bild: Walter Bieri Reine Frauenpower gibt es seit 2020 im Zürich Tatort. In der Schweizer Krimi-Ausgabe ermitteln Anna Pieri Zuercher als Kommissarin Isabelle Grandjean und Carol Schuler als Kommissarin Tessa Ott. Bild: Walter Bieri 14 von 23 Die Kommissare Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) ermitteln seit 2015 im Frankfurter Tatort. Bild: Bettina Müller, dpa (Archiv) Die Kommissare Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) ermitteln seit 2015 im Frankfurter Tatort. Bild: Bettina Müller, dpa (Archiv) 15 von 23 In Stuttgart ermitteln schon seit 2008 die Kommissare Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare). Bild: Lino Mirgeler, dpa (Archiv) In Stuttgart ermitteln schon seit 2008 die Kommissare Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare). Bild: Lino Mirgeler, dpa (Archiv) 16 von 23 Maria Furtwängler (rechts) spielt seit 2007 die Hauptkommissarin Charlotte Lindholm. Zunächst ermittelte sie in Hannover, bevor sie nach Göttingen versetzt wurde. Dort bekam sie eine neue Partnerin, die Kommissarin Anaïs Schmitz (gespielt von Florence Kasumba ) an die Seite gestellt. Bild: Georg Wendt Maria Furtwängler (rechts) spielt seit 2007 die Hauptkommissarin Charlotte Lindholm. Zunächst ermittelte sie in Hannover, bevor sie nach Göttingen versetzt wurde. Dort bekam sie eine neue Partnerin, die Kommissarin Anaïs Schmitz (gespielt von Florence Kasumba ) an die Seite gestellt. Bild: Georg Wendt 17 von 23 Im Bremer Tatort wird zu dritt ermittelt: Jasna Fritzi Bauer als Polizistin Liv Moormann, Dar Salim als Angestellter im Polizeidienst Mads Andersen und Luise Wolfram als BKA-Ermittlerin Linda Selblösen gemeinsam Fälle seit 2020. Bild: Georg Wendt, dpa (Archiv) Im Bremer Tatort wird zu dritt ermittelt: Jasna Fritzi Bauer als Polizistin Liv Moormann, Dar Salim als Angestellter im Polizeidienst Mads Andersen und Luise Wolfram als BKA-Ermittlerin Linda Selblösen gemeinsam Fälle seit 2020. Bild: Georg Wendt, dpa (Archiv) 18 von 23 Ulrich Tukur spielt seit 2010 den LKA-Ermittler Felix Murot, der in Wiebaden arbeitet. Seine Fällen haben in den letzten Jahren immer wieder polarisiert und zwei Goldene Kameras gewonnen. Bild: Kai von Kröcher/HR, dpa (Archiv) Ulrich Tukur spielt seit 2010 den LKA-Ermittler Felix Murot, der in Wiebaden arbeitet. Seine Fällen haben in den letzten Jahren immer wieder polarisiert und zwei Goldene Kameras gewonnen. Bild: Kai von Kröcher/HR, dpa (Archiv) 19 von 23 Lange Zeit bestand das Tatort-Team in Ludwigshafen aus Hauptkommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, rechts) und ihrem Kollegen Mario Kopper (Andreas Hoppe). Nach dessen Weggang arbeitet sie nun seit 2014 mit der Kommissarin Johanna Stern (Lisa Bitter) zusammen. Bild: Daniel Bockwoldt, dpa (Archiv) Lange Zeit bestand das Tatort-Team in Ludwigshafen aus Hauptkommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, rechts) und ihrem Kollegen Mario Kopper (Andreas Hoppe). Nach dessen Weggang arbeitet sie nun seit 2014 mit der Kommissarin Johanna Stern (Lisa Bitter) zusammen. Bild: Daniel Bockwoldt, dpa (Archiv) 20 von 23 Im Dredener Tatort ermitteln aktuell die zwei Kommissarinnen Leonie Winkler (Cornelia Gröschel, links) und Karin Gorniak (Karin Hanczewski, rechts) gemeinsam mit ihrem Leiter Peter Michael Schnabel (Martin Brambach). Bild: Robert Michael, dpa (Archiv) Im Dredener Tatort ermitteln aktuell die zwei Kommissarinnen Leonie Winkler (Cornelia Gröschel, links) und Karin Gorniak (Karin Hanczewski, rechts) gemeinsam mit ihrem Leiter Peter Michael Schnabel (Martin Brambach). Bild: Robert Michael, dpa (Archiv) 21 von 23 In Saarbrücken ermitteln mittlerweile nicht mehr nur Daniel Sträßer als Hauptkommissar Adam Schürk (links) und Vladimir Burlakov als Hauptkommissar Leo Hölzer, sondern auch Brigitte Urhausen als Hauptkommissarin Esther Baumann und Ines Marie Westernströer als Hauptkommissarin Pia Heinrich. Bild: Oliver Dietze, dpa (Archiv) In Saarbrücken ermitteln mittlerweile nicht mehr nur Daniel Sträßer als Hauptkommissar Adam Schürk (links) und Vladimir Burlakov als Hauptkommissar Leo Hölzer, sondern auch Brigitte Urhausen als Hauptkommissarin Esther Baumann und Ines Marie Westernströer als Hauptkommissarin Pia Heinrich. Bild: Oliver Dietze, dpa (Archiv) 22 von 23 Das Ermittlerduo aus Münster zählt zu den beliebtesten Tatort-Ermittlern. Der Hauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl, links) ermittelt schon seit 2002 (oft eher unfreiwillig) mit dem Rechtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers). Bild: Rolf Vennenbernd, dpa (Archiv) Das Ermittlerduo aus Münster zählt zu den beliebtesten Tatort-Ermittlern. Der Hauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl, links) ermittelt schon seit 2002 (oft eher unfreiwillig) mit dem Rechtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers). Bild: Rolf Vennenbernd, dpa (Archiv) 23 von 23 Für den Franken-Tatort sind gleich vier Kommissare am Start: Dagmar Manzel als Hauptkommissarin Paula Ringelhahn, Fabian Hinrichs als Hauptkommissar Felix Voss, Eli Wasserscheid als Kommissarin Wanda Goldwasser und Andreas Leopold Schadt als Kommissar Sebastian Fleischer. Bild: Daniel Karmann, dpa (Archiv) Für den Franken-Tatort sind gleich vier Kommissare am Start: Dagmar Manzel als Hauptkommissarin Paula Ringelhahn, Fabian Hinrichs als Hauptkommissar Felix Voss, Eli Wasserscheid als Kommissarin Wanda Goldwasser und Andreas Leopold Schadt als Kommissar Sebastian Fleischer. Bild: Daniel Karmann, dpa (Archiv) 1 von 23 Seit der ersten Tatort-Folge im Jahr 1970 sind bereits viele Ermittler am Sonntagabend auf Verbrecher-Suche gegeangen. Momentan sind so viele Teams im Einsatz wie noch nie zuvor, nämlich 22. Wir haben für Sie zusammengefasst, wer alles dazu gehört. Bild: Tobias Hase, Thomas Kost, Frank Molter, Henning Kaiser, dpa Seit der ersten Tatort-Folge im Jahr 1970 sind bereits viele Ermittler am Sonntagabend auf Verbrecher-Suche gegeangen. Momentan sind so viele Teams im Einsatz wie noch nie zuvor, nämlich 22. Wir haben für Sie zusammengefasst, wer alles dazu gehört. Bild: Tobias Hase, Thomas Kost, Frank Molter, Henning Kaiser, dpa

Diese Schauspieler treten im Tatort heute Abend auf (Auswahl):

Hauptkommissar Frank Thiel: Axel Prahl

Rechtsmediziner Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne: Jan Josef Liefers

Kommissarin Nadeshda Krusenstern: Friederike Kempter

Rechtsmedizinerin Silke „Alberich“ Haller: ChrisTine Urspruch

Staatsanwältin Wilhelmine Klemm: Mechthild Großmann

Taxifahrer Herbert „Vaddern“ Thiel: Claus D. Clausnitzer

Staatsanwältin Ungewitter: Tessa Mittelstaedt

Dr. Schönweis, Zoodirektor: Felix Vörtler

Dr. Richard Stockmann: Robert Hunger-Bühler

Dr. Gremlich, Tierarzt: Dirk Martens

Henry Schlör, Filmemacher: Thomas Arnold

Henny Neubert, Tierpflegerin: Julischka Eichel

Patrizia Merkens, Nachbarin von Klemm: Lilia Lehner

Wie gut wird der Tatort heute Abend?

So bewerten Medien die Tatort-Folge aus dem Jahr 2018:

Augsburger Allgemeine: "Herausgekommen ist aber wieder nur die fröhliche Kabbelei des arroganten Boerne mit dem patenten Thiel. Blöderweise ist das Drehbuch ziemlich ungeschickt zusammengeschludert. Es ist einfach zu viel reingepackt in die Geschichte."

SWR3: "Es ist wieder mal ein Comedy-Tatort. Schön ist, dass die Autoren aus der kompletten Klamauk-Ecke rausgekommen sind. Früher waren Münster-Tatorte echt nur noch Gag an Gag an Gag. Den Fehler machen sie heute nicht mehr. Es bleibt trotzdem witzig, unterhaltend und ordentlich skurril."

RBB (22.15 Uhr): Tatort Berlin, Folge 1003, "Dunkelfeld"

Das Rätsel um Karows Vergangenheit und den Tod seines Partners Gregor Maihack, der vor zwei Jahren bei einem verdeckten Einsatz erschossen wurde, wird in der Folge "Dunkelfeld" könnte endlich gelöst werden. Hatte Kommissar Karow selbst die Hände im Spiel?

Der Kronzeuge Andi Berger will eine entscheidende Aussage zu dem ungeklärten Fall machen. Doch auf dem Weg zu Staatsanwalt Hemrich werden Karow und Berger von zwei maskierten Motorradfahrer attackiert. Berger stirbt, bevor er Karow sagen kann, wo das Handyvideo versteckt ist, das Maihacks Tod zeigt. Kurz darauf wird Gregor Maihacks Witwe Christine entführt, mit der Karow vor Jahren ein Verhältnis hatte. Und plötzlich ist auch Karow selbst verschwunden.

Szene aus dem Berliner Tatort "Dunkelfeld": Hauptkommissarin Nina Rubin und Anna Feil hören über das Handy Hilfeschreie. Bild: Oliver Vaccaro/ARD/rbb/dpa)

An dem Tag, an dem Nina Rubin sich freigenommen hat, um die Bar Mitzwa ihres Sohnes Kaleb zu feiern, muss sie gemeinsam mit Anna Feil herausfinden, wo Karow ist und ob er überhaupt noch lebt.

"Dunkelfeld" führt die Kommissare in einen Dschungel aus Drogen und Korruption. Was steckt hinter dem geheimnisvollen Handyvideo? Hat Robert Karow tatsächlich etwas mit dem Tod seines Partners zu tun?

Diese Schauspieler treten im Tatort heute Abend auf (Auswahl):

Hauptkommissarin Nina Rubin: Meret Becker

Hauptkommissar Robert Karow: Mark Waschke

Viktor Rubin, Ninas Ehemann: Aleksandar Tesla

Kaleb Rubin, Ninas Sohn: Louie Betton

Tolja Rubin: Jonas Hämmerle

Andreas „Andi“ Berger: Robert Gallinowski

Christine Maihack: Ursina Lardi

Hospitantin Anna Feil: Carolyn Genzkow

Ahmed Kermal: Tim Seyfi

Karsten Scholz: Luc Feit

Claudia Erdem: Nora Huetz

Harald Hemrich: Holger Handtke

Frank: Gerdy Zint

Sabin: Marc Bischoff

Rabbiner: Dr. Walter Rothschild

Wie gut wird der Tatort heute Abend?

Das Fazit der Medien zur Berliner Tatort-Folge aus dem Jahr 2016:

Augsburger Allgemeine: "Wer Robert Karow und seine Geschichte nicht seit seinem ersten Fall kennt, versteht bei diesem "Tatort" nicht alles. Rückblenden werden nämlich nur spärlich geboten. Und auch für Kenner wird die Handlung zeitweise zu chaotisch - bis dann das Finale alles gelungen und zufriedenstellend verknüpft."

Spiegel: "Kommissar Karow wird mit einer Eisenstange geschlagen, der Zuschauer mit Flashbacks gequält. Der Hauptstadt-"Tatort" aus Berlin schmerzt gleich auf zweierlei Weise."

