"Das Leben nach dem Tod": So spannend wird der Berliner Tatort mit Karow und Rubin heute

Die ARD zeigt heute Abend den Tatort "Das Leben nach dem Tod". Lohnt sich das Einschalten für Krimi-Fans? Kritik, Darsteller und Handlung im Schnellcheck.

29.04.2022 | Stand: 13:22 Uhr

Seit 1970 wird der "Tatort" im Fernsehen ausgestrahlt und erfreut sich seither enormer Beliebtheit beim deutschen Publikum. Jeden Sonntag um 20.15 Uhr fiebern und rätseln zahlreiche Zuschauer mit den Ermittlern der ARD-Krimireihe mit. Doch auch unter der Woche wird der Tatort im TV-Programm ausgestrahlt.

Ein Überblick über die Tatort-Folge, die am Freitag, 29. April, im Fernsehen läuft. Am morgigen Samstag wird kein Tatort gezeigt. Am Sonntag läuft dann ein neuer Franken-Tatort. Mehr dazu lesen Sie hier.

ARD (22.15 Uhr): Tatort Berlin, Folge 1108, "Das Leben nach dem Tod"

Als Hauptkommissar Robert Karow nach Hause kommt, steht vor seiner Tür ein Leichenwagen. Sein Nachbar ist gestorben - allerdings schon vor Wochen. Karow ist erschüttert, während es die Vermieterin Petra Olschewski auffällig eilig hat, den Ort reinigen zu lassen.

Nachdem ein Genickschuss an der mumifizierten Leiche entdeckt wird, nimmt Nina Rubin die Vermieterin Petra Olschweski ins Visier. Karow verfolgt eine Spur zu Clans, die in Berlin Jugendliche zu Einbrüchen bei alten Leuten schicken. Karow kommt in Kontakt zu Gerd Böhnke, der Richter war Opfer so eines Einbruchs. Hat Karows toter Nachbar ein ähnliches Schicksal erlitten?

Welche Schauspieler spielen im heutigen Tatort?

Lesen Sie auch

Tatort heute Ist dem Mörder hier "das perfekte Verbrechen" gelungen? Rubin und Karow ermitteln heute in diesem "Tatort"

Auswahl:

Hauptkommissarin Nina Rubin: Meret Becker

Hauptkommissar Robert Karow: Mark Waschke

Kommissaranwärterin Anna Feil: Carolyn Genzkow

Gerichtsmedizinerin Jamila Marques: Cynthia Micas

Staatsanwältin Jennifer Wieland: Lisa Hrdina

Hajo Holzkamp: Christian Kuchenbuch

seine Ehefrau Liz Holzkamp. Britta Hammelstein

Rentner Friedrich „Fritz“ Irrgang: Klaus Grape

Rentner Gerd Böhnke, Richter a.D.: Otto Mellies

Vermieterin Petra Olschewski: Karin Neuhäuser

Adnan Jasari vom ambulanten Sozialdienst: Slavko Popadic

Mädchen Magda: Elina Vildanova

Mädchen Ana: Amira Demirkiran

Einsatzleiter: Ingolf Müller-Beck

Bestatter: Ernst Ganzert

Knut Jansen: Daniel Krauss

Veranstaltungskoordinatorin Frieda König: Christin Nichols

LKA-Beamtin: Nadja Engel

Wie gut wird der Tatort heute Abend?

So bewerteten die Medien die Berliner Tatort-Folge aus dem Jahr 2019:

Stuttgarter Nachrichten: Das anfängliche Rätsel ist faszinierend, die Auflösung hält nicht mit. Aber die starke Atmosphäre und die tollen Figuren machen das hier wett. Nach wie vor ist Berlin in der „Tatort“-Reihe mit Rubin und Karow so heruntergekommen und fies wie in Wirklichkeit, nur um einiges sympathischer.

Stern: Der Berliner "Tatort" schafft es, mehrere Geschichten parallel zu erzählen, ohne das große Ganze aus den Augen zu verlieren. Bis zum letzten Drittel des Films ist nicht klar, wie die einzelnen Handlungsstränge miteinander verwoben sind - was einen grandiosen Spannungsbogen erzeugt.

Lesen Sie auch: Franken-Tatort-Kommissar Hinrichs: "Wir sollten nicht dauernd und alles bewerten"

Bilderstrecke

Im Ruhestand: Das sind die ehemaligen Tatort-Ermittler