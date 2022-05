Schmuggelnde Senioren und ein Frauenmörder auf freiem Fuß: Diese Tatort-Folgen laufen heute

Der Tatort läuft heute Abend zwei Mal im Fernsehen ab 20.15 Uhr im BR und NDR: Schauspieler, Handlung und Kritik der Folgen in unserem Schnellcheck.

03.05.2022 | Stand: 04:30 Uhr

Seit 1970 wird der "Tatort" im Fernsehen ausgestrahlt und erfreut sich seither enormer Beliebtheit beim deutschen Publikum. Jeden Sonntag um 20.15 Uhr fiebern und rätseln zahlreiche Zuschauer mit den Ermittlern der ARD-Krimireihe mit. Doch auch unter der Woche wird der Tatort im TV-Programm ausgestrahlt.

Ein Überblick über die Tatort-Folgen, die am Dienstag, 3. Mai, im Fernsehen gezeigt werden. Hier lesen Sie die Pressestimmen und Kritik zum Franken-Tatort "Warum", der am Sonntag im Ersten lief.

BR (20.15 Uhr): Tatort Wien, Folge 914, "Paradies"

Majorin Bibi Fellner erhält kurz vor ihrem Urlaub die Nachricht, dass es mit ihrem Vater, mit dem sie nicht das beste Verhältnis hat, zu Ende geht. Ihr Kollege Moritz Eisner begleitet sie in die Steiermark, wo Bibis Vater noch in derselben Nacht stirbt. Überraschenderweise hat er BIbi den Schlüssel zu seinem Bankschließfach überlassen, wo die Sonderermittlerin über 30.000 Euro in bar findet.

Ihr Vater war allerdings pleite und lebte die letzten Jahre in einem Altersheim für Mittellose. Woher hatte er das viele Geld? Bibi Fellner will der Sache auf den Grund gehen. Sie und ihr Kollege vermuten, dass hier etwas faul ist. Offenbar waren die Busausflüge, die ihr Vater jede Woche über die Grenze nach Ungarn machte, keine gewöhnlichen Kaffeefahrten.

Lesen Sie auch

Tatort heute Keine Zeit, um krank zu sein: In diesem brisanten" Tatort" ermitteln heute Abend die Österreicher

Elsner lässt seinen pensionierten Kollegen Sommer undercover an einer der Fahrten teilnehmen. Zunächst scheint es, als ginge es um unspektakulären Medikamentenschmuggel. Doch dann wird Sommer brutal zusammengeschlagen. Wie es aussieht, werden die Senioren als Kuriere für ein viel gefährlicheres Geschäft eingesetzt.

Welche Schauspieler spielen im heutigen Tatort?

Auswahl:

Moritz Eisner: Harald Krassnitzer

Bibi Fellner: Adele Neuhauser

Ernst Rauter: Hubert Kramar

Inkasso-Heinzi: Simon Schwarz

Paul Ransmayr: Peter Weck

Reinhard Sommer: Branko Samarovski

Wie gut wird der Tatort heute Abend?

Das Fazit vom Münchner Merkur zur Tatort-Folge "Paradies" aus dem Jahr 2014: "Die Bibi (Adele Neuhauser) und der Eisner (Harald Krassnitzer) hatten es im neuen Tatort Wien mit einer ganzen Stange sozialrelevanter Themen zu tun. Leider war das mindestens eines zu viel."

Bilderstrecke

Das sind die legendärsten Tatort-Ermittler

1 von 12 Schon seit 1970 ermitteln Film-Kommissare im Tatort und schaffen für viele Begeisterte ein Sonntags-Ritual. Zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr gibt es jeden Sonntag eine Folge des beliebten Krimis. Eine Auswahl der Kult-Tatort-Kommissare der letzten 50 Jahre in Bildern. Bild: Tobias Hase, dpa (Archivbild) Schon seit 1970 ermitteln Film-Kommissare im Tatort und schaffen für viele Begeisterte ein Sonntags-Ritual. Zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr gibt es jeden Sonntag eine Folge des beliebten Krimis. Eine Auswahl der Kult-Tatort-Kommissare der letzten 50 Jahre in Bildern. Bild: Tobias Hase, dpa (Archivbild) 2 von 12 Er war der Erste: Hauptkommissar Paul Trimmel. Das Bild zeigt eine Filmszene aus der ersten "Tatort"-Folge "Taxi nach Leipzig" (ARD) vom 29. November 1970. Gespielt wurde der Kommissar von Walter Richter (rechts). Bedroht wird er in der Szene von Schauspieler Paul Albert Krumm. Bild: Scharlau, dpa (Archivbild) Er war der Erste: Hauptkommissar Paul Trimmel. Das Bild zeigt eine Filmszene aus der ersten "Tatort"-Folge "Taxi nach Leipzig" (ARD) vom 29. November 1970. Gespielt wurde der Kommissar von Walter Richter (rechts). Bedroht wird er in der Szene von Schauspieler Paul Albert Krumm. Bild: Scharlau, dpa (Archivbild) 3 von 12 Die Schauspieler Udo Wachtveitl (rechts) und Miroslav Nemec (links) verkörpern schon seit 1991 die Münchner Kommissare Franz Leitmayr (rechts) und Ivo Batic (links). So haben die beiden insgesamt schon 84 Fälle gelöst - und sind damit Spitzenreiter. Doch die beiden ermitteln nicht allein. Schon... Bild: Markus Scholz, dpa (Archivbild) Die Schauspieler Udo Wachtveitl (rechts) und Miroslav Nemec (links) verkörpern schon seit 1991 die Münchner Kommissare Franz Leitmayr (rechts) und Ivo Batic (links). So haben die beiden insgesamt schon 84 Fälle gelöst - und sind damit Spitzenreiter. Doch die beiden ermitteln nicht allein. Schon... Bild: Markus Scholz, dpa (Archivbild) 4 von 12 Wahre Fans des Münchner Tatorts kennen auch ihn noch: Schauspieler Michael Fitz alias Carlo Menzinger, Oberkommissar. Ende 2007 verlies er die Münchner Batic und Leitmayr. Er begeleitete das Ermittlerduo seit 1991. Im Film wandert Carlo nach Thailand aus - im wahren Leben wollte er wohl mehr Zeit ... Bild: Ursula Düren, dpa (Archivbild) Wahre Fans des Münchner Tatorts kennen auch ihn noch: Schauspieler Michael Fitz alias Carlo Menzinger, Oberkommissar. Ende 2007 verlies er die Münchner Batic und Leitmayr. Er begeleitete das Ermittlerduo seit 1991. Im Film wandert Carlo nach Thailand aus - im wahren Leben wollte er wohl mehr Zeit ... Bild: Ursula Düren, dpa (Archivbild) 5 von 12 Christine Urspruch ist unter anderem aus dem Münsteraner Tatort bekannt. Sie spielt dort an der Seite von Jan Josef Liefers (links) und Axel Prahl. Bild: Henning Kaiser, dpa (Archivbild) Christine Urspruch ist unter anderem aus dem Münsteraner Tatort bekannt. Sie spielt dort an der Seite von Jan Josef Liefers (links) und Axel Prahl. Bild: Henning Kaiser, dpa (Archivbild) 6 von 12 Besonders machen den Tatort auch seine Nebenrollen. Claus D. Clausnitzer (links) als der leicht kriminelle Vater von Kommissar Thiel, Mechthild Großmann als Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Zweite von links) und Friederike Kempter als Kommissar-Anwärterin Nadeshda Krusenstern (Zweite von rechts).... Bild: Bernd Thissen, dpa (Archivbild) Besonders machen den Tatort auch seine Nebenrollen. Claus D. Clausnitzer (links) als der leicht kriminelle Vater von Kommissar Thiel, Mechthild Großmann als Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Zweite von links) und Friederike Kempter als Kommissar-Anwärterin Nadeshda Krusenstern (Zweite von rechts).... Bild: Bernd Thissen, dpa (Archivbild) 7 von 12 Die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, r) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) ermitteln seit 1997 im Kölner Tatort. Fast jede Folge endet an einer (übrigens fiktiven) Würstchenbude am Kölner Rheinufer. Momentan gibt es von dem Duo nach den Münchner Kommissaren Batic und Leitmayr die z... Bild: Thomas Kost, dpa (Archiv) Die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, r) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) ermitteln seit 1997 im Kölner Tatort. Fast jede Folge endet an einer (übrigens fiktiven) Würstchenbude am Kölner Rheinufer. Momentan gibt es von dem Duo nach den Münchner Kommissaren Batic und Leitmayr die z... Bild: Thomas Kost, dpa (Archiv) 8 von 12 "Keine Haare am Sack, aber im Puff drängeln." Ein Kult-Kommissar: Horst Schimanski. Kult vor allem deshalb, weil dieser Tatort-Ermittler nie ein Blatt vor den Mund nahm - Fluchen war Teil der Rolle. Schauspieler Götz George habe mit seiner Kultfigur eine neue "Krimi-Ära" eingeleitet, sagt Jörg S... Bild: Martin Athenstädt, dpa (Archivbild) "Keine Haare am Sack, aber im Puff drängeln." Ein Kult-Kommissar: Horst Schimanski. Kult vor allem deshalb, weil dieser Tatort-Ermittler nie ein Blatt vor den Mund nahm - Fluchen war Teil der Rolle. Schauspieler Götz George habe mit seiner Kultfigur eine neue "Krimi-Ära" eingeleitet, sagt Jörg S... Bild: Martin Athenstädt, dpa (Archivbild) 9 von 12 Seit 1999 im Repertoire der Tatort-Ermittler ist auch Moritz Eisner, gespielt von Harald Krassnitzer (rechts). Allerdings ermittelt dieser aus Wien in Österreich. Die österreichische Abwechslung gefällt den deutschen Fans wohl. Seit 2011 hat er Bibi Fellner (links) an seiner Seite. Adele Neuhause... Bild: Hubert Mican, dpa (Archivbild) Seit 1999 im Repertoire der Tatort-Ermittler ist auch Moritz Eisner, gespielt von Harald Krassnitzer (rechts). Allerdings ermittelt dieser aus Wien in Österreich. Die österreichische Abwechslung gefällt den deutschen Fans wohl. Seit 2011 hat er Bibi Fellner (links) an seiner Seite. Adele Neuhause... Bild: Hubert Mican, dpa (Archivbild) 10 von 12 Maria Furtwängler spielt seit 2002 die Hauptkommissarin Charlotte Lindholm. Zuerst ermittelte sie in Hannover, bevor sie nach einem misslungenem Einsatz zur Polizeidirektion Göttingen strafversetzt wurde. Seitdem arbeitet sie auch mit einer neuen Partnerin zusammen: Anaïs Schmitz (Florence K... Bild: Angelika Warmuth, dpa (Archivbild) Maria Furtwängler spielt seit 2002 die Hauptkommissarin Charlotte Lindholm. Zuerst ermittelte sie in Hannover, bevor sie nach einem misslungenem Einsatz zur Polizeidirektion Göttingen strafversetzt wurde. Seitdem arbeitet sie auch mit einer neuen Partnerin zusammen: Anaïs Schmitz (Florence K... Bild: Angelika Warmuth, dpa (Archivbild) 11 von 12 Diese Tatort-Reihe wurde in der Fan-Gemeinde viel diskutiert. Der erfolgreiche Produzent und Schauspieler Til Schweiger (rechts) ermittelt im Hamburger Tatort. Das Ermittlerduo um Nick Tschiller (Til Schweiger) und Yalcin Gümer (Fahri Yardim, links) brachte seit 2013 insgesamt sechs Folgen in die A... Bild: Christine Schröder/NDR, dpa (Archivbild) Diese Tatort-Reihe wurde in der Fan-Gemeinde viel diskutiert. Der erfolgreiche Produzent und Schauspieler Til Schweiger (rechts) ermittelt im Hamburger Tatort. Das Ermittlerduo um Nick Tschiller (Til Schweiger) und Yalcin Gümer (Fahri Yardim, links) brachte seit 2013 insgesamt sechs Folgen in die A... Bild: Christine Schröder/NDR, dpa (Archivbild) 12 von 12 Odenthal und Kopper: Ulrike Folkerts ermittelt als Lena Odenthal (links) in Ludwigshafen schon seit 1989. An ihrer Seite war bis zum Jahr 2014 Andreas Hoppe alias Mario Kopper (rechts). Lena Odenthal ist die dienstälteste Ermittlerin im ARD-Tatort. 2014 wurde Kopper durch "Johanna Stern" (Sabine ... Bild: Ulrich Perrey, dpa (Archivbild) Odenthal und Kopper: Ulrike Folkerts ermittelt als Lena Odenthal (links) in Ludwigshafen schon seit 1989. An ihrer Seite war bis zum Jahr 2014 Andreas Hoppe alias Mario Kopper (rechts). Lena Odenthal ist die dienstälteste Ermittlerin im ARD-Tatort. 2014 wurde Kopper durch "Johanna Stern" (Sabine ... Bild: Ulrich Perrey, dpa (Archivbild) 1 von 12 Schon seit 1970 ermitteln Film-Kommissare im Tatort und schaffen für viele Begeisterte ein Sonntags-Ritual. Zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr gibt es jeden Sonntag eine Folge des beliebten Krimis. Eine Auswahl der Kult-Tatort-Kommissare der letzten 50 Jahre in Bildern. Bild: Tobias Hase, dpa (Archivbild) Schon seit 1970 ermitteln Film-Kommissare im Tatort und schaffen für viele Begeisterte ein Sonntags-Ritual. Zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr gibt es jeden Sonntag eine Folge des beliebten Krimis. Eine Auswahl der Kult-Tatort-Kommissare der letzten 50 Jahre in Bildern. Bild: Tobias Hase, dpa (Archivbild)

NDR (22 Uhr): Tatort Kiel, Folge 1173, "Borowski und der gute Mensch"

Bei einem Aufstand in der forensischen Klinik gelingt dem Frauenmörder Kai Korthals die Flucht aus der Sicherheitsverwahrung. Korthals hatte sich in die Wohnungen zahlreicher Frauen eingeschlichen und diese getötet. Er wurde vor sechs Jahren zu Borowskis pesönlichem Albtraum, als er Frieda Jung, die Verlobte des Kommissars entführte. Damals gelang es Borowski, Frieda zu befreien, doch die Beziehung zerbrach.

Kommissarin Mila Sahin will Korthals mit allen Mittel jagen. Aber ist Borowski schon bereit, sich ihm erneut zu stellen?

In der Zelle von Kai Kothals wurden Briefe von zahlreichen Verehrerinnen gefunden. Die Frauen haben sich von dem Mörder angezogen gefühlt und ihm Versprechungen gemacht. Jetzt, wo Korthals wieder auf freiem Fuß ist, sind sie in höchster Gefahr. Dann wird am Ufer eines Sees die Leiche einer jungen Frau gefunden.

Welche Schauspieler spielen im heutigen Tatort?

Auswahl:

Klaus Borowski: Axel Milberg

Mila Sahin: Almila Bagriacik

Kai Korthals: Lars Eidinger

Roland Schladitz: Thomas Kügel

Teresa: Sabine Timoteo

Alma Kovacz: Victoria Trauttmansdorff

Gerichtmedizinerin Kroll: Anja Antonowicz

Wie gut wird der Tatort heute Abend?

Das Fazit der Süddeutschen Zeitung zur Tatort-Folge "Borowski und der gute Mensch" aus dem Jahr 2021: "Die erneute Wiederkehr des Serienmörders Korthals löst einen bis zur allerletzten Szene nervenzerfetzenden Ritt aus. "Borowski und der gute Mensch" ist herrliches Tadada."

Bilderstrecke

Im Ruhestand: Das sind die ehemaligen Tatort-Ermittler