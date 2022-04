"Kartenhaus": Ballauf und Schenk sind heute Abend auf der Jagd nach einem gefährlichen Pärchen

Die Kölner Ermittler Ballauf und Schenk ermittlen heute Abend im Tatort "Kartenhaus" aus dem Jahr 2016. Schauspieler, Handlung, Kritik und Sendezeiten im Check.

22.04.2022 | Stand: 08:49 Uhr

Seit 1970 wird der "Tatort" im Fernsehen ausgestrahlt und erfreut sich seither enormer Beliebtheit beim deutschen Publikum. Jeden Sonntag um 20.15 Uhr fiebern und rätseln zahlreiche Zuschauer mit den Ermittlern der ARD-Krimireihe mit. Doch auch unter der Woche wird der Tatort im TV-Programm ausgestrahlt.

Ein Überblick über die Tatort-Folge, die am Freitag, 22. April, im Fernsehen gezeigt wird. Am morgigen Samstag läuft kein Tatort.

Was für ein Tatort kommt heute?

ARD (22.15 Uhr): Tatort Köln, Folge 977, "Kartenhaus"

Klaus Hartmann wird am helllichten Tag in seiner eigenen Küche erstochen. Der Mörder: Adrian, der deutlich ältere und zudem vorbestrafte Freund seiner Stieftochter Laura. Die weiß von der Bluttat ihres Lovers nichts. Sie tanzt stattdessen ausgelassen in ihrem Zimmer, steht doch ihr 18. Geburtstag kurz bevor.

Als Adrian zu ihr kommt, überzeugt er sie, ihre Sachen zu packen und aus dem luxuriösen Zuhause zu fliehen. Die Ermittler Ballauf und Schenk machen sich auf die Spur des Pärchens, das in Bonny-und-Clyde-Manier durch Köln flieht.

Bilderstrecke

Diese Tatort-Episoden sorgten für Furore

1 von 8 Bei dem Schwarzwald Tatort "Für immer und dich" im Jahr 2019 gab es viele Proteste von den Zuschauern. Grund dafür war die Darstellung einer Jugendlichen, die in einer Beziehung mit einem wesentlich älteren Mann ist. Denmoch gewann der Krimi den Preis der Deutschen Akademie der Darstellenden Kü... Bild: Benoit Linder, dpa (Archiv) Bei dem Schwarzwald Tatort "Für immer und dich" im Jahr 2019 gab es viele Proteste von den Zuschauern. Grund dafür war die Darstellung einer Jugendlichen, die in einer Beziehung mit einem wesentlich älteren Mann ist. Denmoch gewann der Krimi den Preis der Deutschen Akademie der Darstellenden Kü... Bild: Benoit Linder, dpa (Archiv) 2 von 8 2014 wurde ein neuer Rekord in der Tatort-Geschichte aufgestellt: Für die meisten Leichen. Satte 53 Leichen konnte man bei Kommissar Felix Murot im Wiesbadener Tatort "Im Schmerz geboren" zählen. Dafür gab es neben Zuschauer-Furore auch zwei Preise. Bild: dpa/HR (Archiv) 2014 wurde ein neuer Rekord in der Tatort-Geschichte aufgestellt: Für die meisten Leichen. Satte 53 Leichen konnte man bei Kommissar Felix Murot im Wiesbadener Tatort "Im Schmerz geboren" zählen. Dafür gab es neben Zuschauer-Furore auch zwei Preise. Bild: dpa/HR (Archiv) 3 von 8 Der Kölner Tatort "Franziska" war so hart, dass er als erster in 43 Jahren aus Jugendschutz-Gründen auf 22 Uhr verlegt wurde. Nach einer Geiselnahme stirbt die Assistentin der Ermittler Ballauf und Schenk am Ende qualvoll an einem zugezogenen Kabelbinder und scheidet so 2014 aus dem Tatort aus. Bild: Martin Valentin Menke/WDR, dpa (Archiv) Der Kölner Tatort "Franziska" war so hart, dass er als erster in 43 Jahren aus Jugendschutz-Gründen auf 22 Uhr verlegt wurde. Nach einer Geiselnahme stirbt die Assistentin der Ermittler Ballauf und Schenk am Ende qualvoll an einem zugezogenen Kabelbinder und scheidet so 2014 aus dem Tatort aus. Bild: Martin Valentin Menke/WDR, dpa (Archiv) 4 von 8 Der 2020 erschienene Skandal-Tatort "Ich hab im Traum geweinet" aus dem Schwarzwald hat besonders bei den alteingesessen Tatort-Fans für Kopfschütteln gesorgt. Der Grund: derbe Sex- und Gewaltdarstellungen und altmodische Rollenbilder. Bild: Benoît Linder, dpa (Archiv) Der 2020 erschienene Skandal-Tatort "Ich hab im Traum geweinet" aus dem Schwarzwald hat besonders bei den alteingesessen Tatort-Fans für Kopfschütteln gesorgt. Der Grund: derbe Sex- und Gewaltdarstellungen und altmodische Rollenbilder. Bild: Benoît Linder, dpa (Archiv) 5 von 8 Inzucht, Vergewaltigung und Ehrenmord in einer alevitischen Familie. Der Tatort "Wem Ehre gebührt" im Jahr 2007 war keine leichte Kost, besonders nicht für die alevitischen Gemeinde. So kam es neben Protesten auch zu einer Strafanzeige wegen Volksverhetzung. Bild: NDR/Christine Schroeder, dpa (Archiv) Inzucht, Vergewaltigung und Ehrenmord in einer alevitischen Familie. Der Tatort "Wem Ehre gebührt" im Jahr 2007 war keine leichte Kost, besonders nicht für die alevitischen Gemeinde. So kam es neben Protesten auch zu einer Strafanzeige wegen Volksverhetzung. Bild: NDR/Christine Schroeder, dpa (Archiv) 6 von 8 Auch im Tatort passieren Fehler - oder zumindest Zufälle. Der Kölner Tatort "Bestien" aus dem Jahr 2001 war besonders wegen eben so einem Zufall in den Medien. Denn es wurde ein echtes Fahndungsfoto verwendet und zwar von Uwe Mundlos, einem Neonazi und Mitglied der Terrorgruppe NSU. Bild: Kay Nietfeld, dpa (Archiv) Auch im Tatort passieren Fehler - oder zumindest Zufälle. Der Kölner Tatort "Bestien" aus dem Jahr 2001 war besonders wegen eben so einem Zufall in den Medien. Denn es wurde ein echtes Fahndungsfoto verwendet und zwar von Uwe Mundlos, einem Neonazi und Mitglied der Terrorgruppe NSU. Bild: Kay Nietfeld, dpa (Archiv) 7 von 8 Der NDR-Tatort "Verbrannt" hat aus einem bestimmten Grund 2015 für Aufsehen gesorgt: Er basiert auf einem echten Schicksal. Der 36-jährige Asylbewerber Oury Jalloh aus Sierra Leone verbrannte 2005 in seiner Gefängniszelle in Dessau. Bild: Alexander Fischerkoesen, dpa (Archiv) Der NDR-Tatort "Verbrannt" hat aus einem bestimmten Grund 2015 für Aufsehen gesorgt: Er basiert auf einem echten Schicksal. Der 36-jährige Asylbewerber Oury Jalloh aus Sierra Leone verbrannte 2005 in seiner Gefängniszelle in Dessau. Bild: Alexander Fischerkoesen, dpa (Archiv) 8 von 8 Auch 1998 gab es bereits Furore beim Tatort. Im Kölner Tatort "Manila" ging es um Kinderhandel und Sextourismus zwischen Deutschland und den Philippinen; was somit das erste Mal in einem Unterhaltungskrimi zum Thema wurde. Bild: Horst Ossinger, dpa (Archiv) Auch 1998 gab es bereits Furore beim Tatort. Im Kölner Tatort "Manila" ging es um Kinderhandel und Sextourismus zwischen Deutschland und den Philippinen; was somit das erste Mal in einem Unterhaltungskrimi zum Thema wurde. Bild: Horst Ossinger, dpa (Archiv) 1 von 8 Bei dem Schwarzwald Tatort "Für immer und dich" im Jahr 2019 gab es viele Proteste von den Zuschauern. Grund dafür war die Darstellung einer Jugendlichen, die in einer Beziehung mit einem wesentlich älteren Mann ist. Denmoch gewann der Krimi den Preis der Deutschen Akademie der Darstellenden Kü... Bild: Benoit Linder, dpa (Archiv) Bei dem Schwarzwald Tatort "Für immer und dich" im Jahr 2019 gab es viele Proteste von den Zuschauern. Grund dafür war die Darstellung einer Jugendlichen, die in einer Beziehung mit einem wesentlich älteren Mann ist. Denmoch gewann der Krimi den Preis der Deutschen Akademie der Darstellenden Kü... Bild: Benoit Linder, dpa (Archiv)

Welche Schauspieler spielen im heutigen Tatort?

Auswahl:

Klaus J. Behrendt: Max Ballauf

Dietmar Bär: Freddy Schenk

Patrick Abozen: Tobias Reisser

Joe Bausch: Dr. Roth

Rick Okon: Adrian Tarrach

Ruby O. Fee: Laura Hartmann

Wie gut wird der Tatort heute Abend?

So lautete das Fazit der Medien zur Tatort-Folge aus dem Jahr 2016:

Spiegel Online: "Beachtlich, dass sich die Verantwortlichen dieser schön fotografierten, souverän rhythmisierten und, zugegeben, ein bisschen aufdringlich zitierenden Kölner 'Tatort'-Folge trauen, ganz der inneren Logik des Killerpärchen zu folgen. Öffentlich-rechtlicher Erklärkram bleibt weitgehend außen vor."

Süddeutsche Zeitung: "Zuschauer und Kommissare wissen von Beginn an, nach wem gesucht wird: nach Adrian und Laura. Nach Bonnie & Clyde vom Rhein. Die Mitwisserschaft hat auch hier dramaturgischen Charme, man rasselt als Zuschauer mit den beiden schön langsam dem Abgrund entgegen. Und Ballauf und Schenk müssen kein einziges Mal an der Wurstbude Halt machen, um auf Eingebung hoffend in den Fluss zu blicken."