Tatort heute aus Ludwigshafen: Lohnt sich "Der böse König"?

Im Tatort heute am 11. April aus Ludwigshafen ermitteln Lena Odenthal und Johanna Stern im Fall eines ermordeten Kioskbetreibers. Lohnt sich "Der böse König"?

11.04.2021 | Stand: 09:11 Uhr

"Der böse König" heißt der "Tatort", den das Erste heute am Sonntag, 11. April 2021, um 20.15 Uhr ausstrahlt. Die Handlung schlägt Haken wie selten zuvor bei Deutschlands TV-Dauerbrenner. Täuschend echt und echt täuschend: Im mittlerweile 74. Odenthal-"Tatort" ist wenig so wie es scheint.

Handlung: Darum geht es im Odenthal-Tatort heute

Ein Ludwigshafener Kioskbetreiber wird brutal erschlagen. Es sieht nach Raubmord aus, doch Lena Odenthal und Johanna Stern finden auch Indizien für ein privates Motiv. Auf zwei Kunden des Kiosks konzentrieren sich ihre Ermittlungen. Anton Maler wirkt charmant, kümmert sich rührend um seine kranke Ex-Freundin und gibt sich den Kommissarinnen gegenüber so übertrieben entgegenkommend, dass er schon wieder verdächtig wirkt. Jannik Berg dagegen wurde nicht nur mit der möglichen Tatwaffe gesehen, er versucht den Kommissarinnen auszuweichen und sät Misstrauen gegen Anton Maler.

Zeugen und Verdächtige, die lügen und beschönigen, sind für Lena Odenthal und Johanna Stern nichts Neues. Diesmal aber haben sie den Eindruck, dass sie über das gewohnte Maß hinaus manipuliert werden sollen.

Was ist das Besondere am Ludwigshafener Tatort am 11. April?

Der "Tatort – Der böse König" von Autor und Regisseur Martin Eigler konfrontiert die Odenthal und ihre Kollegin Johanna Stern (Lisa Bitter) mit einer narzisstischen Persönlichkeit, für die sie besondere psychologische Klarsicht aufbringen müssen. In einem in der Sommerhitze flirrenden Ludwigshafen nähern sie sich immer mehr den Abgründen in der Psyche ihres Verdächtigen und müssen sich fragen, ob dessen Instabilität bis zum Mord führen kann.

Die Ermittlerinnen müssen auf der Hut bleiben, um sich nicht im Netz aus Lügen und Illusionen zu verstricken. Es ist ein souveränes Zusammenspiel zwischen Folkerts, die am 14. Mai 60 Jahre alt wird, und Bitter, die in dieser Folge mehr Raum erhält. Einer der Verdächtigen verfolgt sie bis an die Haustür. Ein gefährlicher Psychopath - oder ein harmloser Verehrer?

Manchmal rutscht "Der böse König" in einen handelsüblichen Krimi der Marke "Wer war es?" ab. Dann verliert das Geschehen an Tempo. An anderen Stellen dreht die Handlung eine überflüssige Schleife. Über weite Strecken hält der Film aber die Spannung aufrecht. Dazu tragen auch die Farben bei: viele Rot- und Gelbtöne, im Polizeipräsidium leuchtet ein kräftiges Türkis statt einem oft üblichen Büroblau.

Was sagt der Tatort-Regisseur zu "Der böse König"?

"Im Zentrum unserer Geschichte steht eine Figur mit zwei Gesichtern, zwei Seiten", sagt Regisseur Eigler dazu. "Die eine Seite dieser Figur will sich zeigen und in gutem Licht erscheinen und versteckt so die darunterliegende dunkle, destruktive Seite. Durch viel Licht und leuchtende Farben wollen wir diese verborgene Seite betonen."

Tatort heute aus Ludwigshafen: Das sind die Schauspieler

Lena Odenthal: Ulrike Folkerts

Johanna Stern: Lisa Bitter

Anton Maler: Christopher Schärf

Jannik Berg Pit Bukowski

Caro Meinert: Lana Cooper

Murat Korkmaz: Özgür Karadeniz

Peter Neubauer: Bernhard Conrad

Frau Keller: Annalena Schmidt

Peter Becker: Peter Espeloer

Dr. Hakan Özcan: Kailas Mahadevan

Ludger Radi: Daniel Wagner

Sandro Esposito: Christoph Gaugler

Was sagt die Kritik zum Tatort "Der böse König" heute?

"Im SWR-„Tatort“ kann Schärf sein Talent für durchgeknallte Typen so richtig ausspielen. Autor und Regisseur Eigler zieht an den sonnenhellen Tagen und in den düsteren Nächten gekonnt die Schraube immer weiter an. Es mag nicht schwer zu durchschauen sein, worauf die Sache hinausläuft, aber so groß wie in „Der böse König“ ist der Gänsehautfaktor in Ludwigshafen eher selten." Tagesspiegel

"Die Kommissarinnen Odenthal und Stern bekommen es in der Sommerhitze mit einem Netz aus Lügen und Manipulation zu tun. Als Charakterstudie funktioniert die Folge besser denn als Krimi." NZZ

"Lena Odenthal und Johanna Stern müssen sich diesmal mit einem undurchsichtigen Zeitgenossen auseinandersetzen. Auf den ersten Blick ist Anton Mahler ein charmanter Typ. Hinter der Fassade jedoch brodelt es. Schade, dass das Ludwigshafener Süppchen nur bei niedriger Flamme vor sich hin köchelt." n-tv

Tatort am Sonntag: Sendetermine und Mediathek

Die Erstausstrahlung des Tatorts "Der böse König" aus Ludwigshafen ist um 20.15 Uhr, dazu gibt es den Film kostenlos in der ARD Mediathek auf Abruf. Alle Sendetermine: