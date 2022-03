Wie gut wird der neue Tatort am Sonntag? Vorschau und Kritik zu "Tyrannenmord"

Der Tatort heute Abend zeigt einen "Tyrannenmord". Lohnt sich die neue Tatort-Folge aus Hamburg mit den Ermittlern Falke und Grotsz? Kritik und Schnellcheck.

20.03.2022 | Stand: 18:43 Uhr

Im neuen Tatort heute am Sonntag, 20. März, ermitteln die Kommissare Falke und Grosz ausnahmsweise getrennt voneinander. Alles zur Handlung, Kritik in unserem Schnellcheck des heutigen Tatorts.

Was für ein Tatort kommt heute? Handlung von "Tyrannenmord"

Hoher Staatsbesuch in Hannover: Der Präsident von Orinaca (einem fiktiven Land) will die Stadt besuchen. In Deutschland ist man darüber in heller Aufregung - doch nicht nur aus Freude. Denn der Despot ist dafür bekannt, sein Land mit autoritärer Strenge zu führen. Politischen Gegnern und Journalisten drohen unter seiner Herrschaft nicht selten Gefangenschaft und Folter.

Die Tatort-Ermittler Thorsten Falke und Julia Grosz sollen nun in Hannover für dessen Sicherheit sorgen. Eine Aufgabe, die vor allem Falke angesichts der Machenschaften seines Schutzbefohlenen keine Freude bereitet. Da kommt ihn ein neuer Auftrag gerade recht, der ihn an ein Eliteinternat führt. Dort ist der 17-jährige Juan Mendez spurlos verschwunden. Besonders prekär: Sein Vater ist ausgerechnet der Botschafter von Orinaca. Falke und Grosz müssen herausfinden, ob die beiden Vorfälle miteinander in Verbindung stehen. (Lesen Sie auch: Alle Infos zu "Einsatz in den Alpen": TV-Termin, Handlung, Übertragung und Wiederholung)

Wie heißen die Schauspieler im heutigen Tatort?

Diese Schauspieler und ihre Rollen wirken heute Abend bei "Tyrannenmord" mit (Auswahl):

Wotan Wilke Möhring als Thorsten Falke

Franziska Weisz als Julia Grosz

José Barros als Carlos

Arash Marandi als Felix Wacker

Valerie Stoll als Hanna

Kritik zum Tatort heute Abend: Was sagen die Medien zu "Tyrannenmord"?

RND: "Es ist ein politischer Tatort, der mit seinen Bildern und seiner Geschichte wohl mehr Bezüge zur Realität herstellt als ursprünglich geplant und bis zum Ende hin spannend bleibt – auch wenn er ab und zu ein paar Umwege zu viel geht."

SWR3: "Der Tatort will an zu viele Baustellen ran. Politische Verfolgung, Bildungsgerechtigkeit, verbotene Liebe. Das sorgt leider für erwartbare Klischees ohne große Überraschung. Da wäre mehr drin gewesen."

Gala: "'Tyrannenmord' ist ein grundsolider Film mit einem einmal mehr extrem souveränen Wotan Wilke Möhring als Kommissar, dem die Rolle immer mehr auf den Leib geschnitten zu sein scheint. (...) Der Fall selbst tröpfelt in weiten Teilen sehr vor sich hin, ohne eine echte Spannungskurve aufzubauen. Auch der etwas weit hergeholte Realitätsbezug mit einem fernen, spanisch sprechenden Land, das autoritär geführt wird und seinen Jungen im hohen Norden Deutschlands zur Schule schickt, wirkt etwas konstruiert." (Lesen Sie auch: "The Masked Singer" geht in die nächste Runde: Alle Infos zur Staffel 6)

Dieser Tatort ist nach der Ausstrahlung drei Monate lang in der ARD Mediathek verfügbar. Die Wiederholung läuft um 21.45 Uhr auf ONE.