Ein mörderischer Fall für die Franken: Dieser "Tatort" bringt die Ermittler heute an ihre Grenzen

Diese Tatort-Reihe wurde in der Fan-Gemeinde viel diskutiert. Der erfolgreiche Produzent und Schauspieler Til Schweiger (rechts) ermittelt im Hamburger Tatort. Das Ermittlerduo um Nick Tschiller (Til Schweiger) und Yalcin Gümer (Fahri Yardim, links) brachte seit 2013 insgesamt sechs Folgen in die ARD. "Tschiller - Off Duty" schaffte es sogar in die deutschen Kinos. Dieses Bild ist aus der bislang letzten Hamburg-Tatort-Folge, "Tatort: Tschill Out", die im Januar 2020 ausgestrahlt wurde.