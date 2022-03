Gewalttätige Dörfler und zwielichtige Versicherungen: Diese zwei Tatort-Folgen laufen heute Abend im TV

Tatort heute Abend: Auch am Mittwoch (2.3.22) gehen die Kommissare der Krimi-Reihe auf Mörderjagd. Diese beiden Folgen laufen ab 22 Uhr im Fernsehprogramm.

02.03.2022 | Stand: 13:18 Uhr

Seit 1970 wird der "Tatort" im Fernsehen ausgestrahlt und erfreut sich seither enormer Beliebtheit beim deutschen Publikum. Jeden Sonntag um 20.15 Uhr fiebern und rätseln zahlreiche Zuschauer mit den Ermittlern der ARD-Krimireihe mit.

Doch auch unter der Woche wird der Tatort im TV-Programm ausgestrahlt. Ein Überblick über die Tatort-Folgen, die am Mittwochabend, den 2. März 2022, im Fernsehen gezeigt werden.

Wo kann ich Tatort heute Abend sehen?

SWR (22 Uhr), Tatort Wien, Folge 604, "Der Teufel vom Berg"

Eigentlich will der Kriminalbeamte Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) nur seinen wohlverdienten Urlaub mit seiner neuen Flamme genießen, doch noch ehe er die Reise nach Griechenland antreten kann, ruft bereits wieder die Arbeit: In dem kleinen Tiroler Dorf Hochbrunn ist bereits vor einem Jahr die Frau des einflussreichen Geschäftsmannes Dieter Klose (Paul Wolff-Plotteg) getötet worden. Ihr Mörder ist bislang nicht gefunden worden, weswegen ihr Gatte dringend die Aufklärung des Falles verlangt. Ansonsten will der Unternehmer seine Glasfabrik schließen und damit zahlreiche Beschäftigte in die Arbeitslosigkeit stürzen.

Eisner nimmt sich also des Falles an und ermittelt von nun an inkognito in dem Dorf. Dessen Bewohner sind sich überraschend einig, wer Kloses Ehefrau getötet hat: Der Kunstmaler Georg Hochreiter (Ulrich Tukur). Dieser wird im Dorf als „der Teufel vom Berg“ bezeichnet. Scheinbar nicht ohne Grund: Der Künstler behauptet selbst, Kloses Gattin umgebracht zu haben. Doch so einfach, wie sich der Fall zuerst präsentiert, wird es im Laufe der Ermittlungen für Eisner nicht.

Schauspieler Harald Krassnitzer ermittelt heute Abend wieder als Wiener Oberinspekteur Moritz Eisner im Fernsehen. Bild: Marijan Murat, dpa (Archiv)

Fazit der Webseite Tittelbach.tv zu der Wiener Tatort-Folge aus dem Jahr 2005: "Wuchtige, wortkarge Dörfler und emotional überdrehte 'Fremde' machen diesen Alpenkrimi zu einem Genuss fürs Auge. Nicht nur die Sprache ist nicht leicht zu verstehen. Dafür hat der Krassnitzer-'Tatort'- Atmosphäre & eine superbe Besetzung."

Was für ein Tatort kommt heute?

MDR (22.10 Uhr), Tatort Dresden, Folge 1035, "Auge um Auge"

"Ihr Partner für Ihre Sicherheit" lautet das Motto der Versicherungsfirma ALVA. Doch deren Abteilungsleiter Heiko Gebhardt (Alexander Schubert) wird am hellichten Tage vom gegenüberliegenden Gebäude aus erschossen. Das Tatort-Duo Henni Sieland (Alwara Höfels) und Karin Gorniak (Karin Hanczewski) ist sicher: Der Mörder von Gebhardt wird im direkten Arbeitsumfeld zu finden sein.

Denn nicht alle in der Firma sind über den Mord an ihrem Kollegen betrübt, denn so mancher wittert nun seine Chance auf den frei gewordenen Posten. Und auch ehemalige Mitarbeiter und bitter enttäuschte Kunden geraten zügig ins Visier der beiden Kommissarinnen. Viel Zeit bleibt ihnen nicht, denn der Mörder wartet bereits auf seine nächste Gelegenheit.

Fazit der Süddeutschen Zeitung zu der Tatort-Folge aus dem Jahr 2017: "'Auge um Auge' ist etwas zum Mitraten, da freuen sich die Stammzuschauer. Wobei der Plot nichts Besonderes ist - die Dialoge gehören dafür zu den stärksten in der Reihe."