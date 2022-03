Mit den Augen eines Mörders: Diese beiden "Tatort"-Folgen sehen Sie heute Abend im Fernsehen

Beim Tatort heute Abend zeigt der NDR ab 20.15 Uhr gleich zwei Folgen hintereinander. Alles zu Schnellkritik, Darsteller und Handlung in unserer Übersicht.

25.03.2022 | Stand: 06:30 Uhr

Seit 1970 wird der "Tatort" im Fernsehen ausgestrahlt und erfreut sich seither enormer Beliebtheit beim deutschen Publikum. Jeden Sonntag um 20.15 Uhr fiebern und rätseln zahlreiche Zuschauer mit den Ermittlern der ARD-Krimireihe mit. Doch auch unter der Woche wird der Tatort im TV-Programm ausgestrahlt.

Ein Überblick über die Tatort-Folgen, die am Freitagabend, 25. März, im Fernsehen gezeigt wird.

Was für ein Tatort kommt heute?

NDR (20.15 Uhr): Tatort Hamburg, Folge 1164, "Macht der Familie"

Gleich der erste Einsatz unter der Leitung der soeben zur Polizeihauptkommissarin beförderten Julia Grosz hat es in sich: Der Undercover-Ermittler Tarik Hamadi fliegt gemeinsam mit den Neffen des Waffenhändlers Victor Timofejew nach Zypern. Dort soll ein Waffendeal abgewickelt werden. Doch kaum hat das Flugzeug Lübeck verlassen, läuft die Mission aus dem Ruder.

Diese Darsteller treten in "Macht der Familie auf" (Auswahl):

Wotan Wilke Möhring: Thorsten Falke

Franziska Weisz: Julia Grosz

Tatiana Nekrasov: Marija Timofejew

Jakub Gierszał: Nicolai Timofejew

Nikolay Sidorenko: Andrej Timofejew

So bewertete die Frankfurter Rundschau die Tatort-Folge aus dem Jahr 2021: "'Macht der Familie' ist schnell, actionreich, präzise, im Einsatzraum vibriert die Luft vor Konzentration und Anspannung. Leerstellen werden riskiert, ziemlich oft (und wohl von verschiedenen Leuten, verwirrend) wird durch Ferngläser geguckt. Nicht jede Einzelheit darf man dabei auf ihre Plausibilität prüfen, aber ob zuletzt die Puzzleteilchen wirklich alle an ihren Platz gefallen sind, das ist nicht so wichtig." (Lesen Sie auch: Skifliegen heute: TV-Übertragung aus Planica und Livestream vom Weltcup im Skispringen)

Wie heißen die Schauspieler im heutigen Tatort?

NDR (21.45 Uhr): Tatort Kiel, Folge 1086, "Borowski und das Glück der anderen"

Die Supermarktkassiererin Peggy Stresemann ist unzufrieden. Mit ihrem Leben in dem renovierungsbedürftigen Einfamilienhaus, mit ihrem Job, der sie nicht ausfüllt, und mit ihrer Ehe, die seit Jahren nur vor sich hin dümpelt. Nur einmal Geld haben und dann alle Sorgen vergessen, wünscht sich Stresemann. Doch den großen Lottogewinn macht nicht sie, sondern offenbar ihre Nachbarn, das gut betuchte Ehepaar Dell. Und so beschließt Stresemann, einmal selbst Schicksal zu beschließen - mit tragischen Folgen.

Kommissar Borowski (Axel Milberg) stattet in einer Szene des "Tatort: Borowski und das Glück der Anderen" Peggy Stresemann (Katrin Wichmann) einen Besuch im Supermarkt ab (undatierte Filmszene). Bild: Christine Schroeder, dpa/NDR/ARD (Archiv

Diese Schauspieler treten in "Borowski und das Glück der anderen" auf (Auswahl):

Axel Milberg: Klaus Borowski

Almila Bagriacik: Mila Sahin

Katrin Wichmann: Peggy Stresemann

Aljoscha Stadelmann: Micha Stresemann

Sarah Hostettler: Victoria Dell

So bewertete Spiegel Online die Tatort-Folge aus dem Jahr 2019: "Spannertum, Hausfriedensbruch, Mord – in den Krimis von Arango bildet das eine Reihe. Das Tolle ist meist, dass der monströse Grenzübertritt vom Peeping Tom zur Home-Invasion so sanft, beschwingt und heiter erzählt wird, dass einem das amoralische Verhalten der Charaktere überhaupt nicht tadelnswert erscheint. Wir sehen die Welt durch ihre Augen, ihre kranke Logik wird temporär zu der unsrigen." (Lesen Sie auch: Balko kehrt zurück: Wie es Schauspieler Jochen Horst damit geht)