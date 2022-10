Sechs Tote in einer Therapiestunde: Ein Tatort-Fall für die Kommissare in Frankfurt

Sechs Frauen und Männer sind tot, gestorben während einer Therapiestunde. Ein Tatort heute für die Frankfurter Kommissare Anna Janneke und Paul Brix.

16.10.2022 | Stand: 19:20 Uhr

Tatort heute aus Frankfurt: In "Leben Tod Ekstase" sehen sich die Kommissare Anna Janneke und Paul Brix mit dem Tod von sechs Frauen und Männern konfrontiert. Sie haben allesamt an einer Psycholyse-Sitzung teilgenommen und sind während der Therapiestunde ums Leben gekommen. Lohnt sich heute das Einschalten zum Tatort? Wir haben Handlung und Schnellcheck.

Handlung: Worum geht es heute im Frankfurter Tatort "Leben Tod Ekstase"?

Die Kommissare Anna Janneke und Paul Brix sehen sich mit dem Tod von sechs Frauen und Männern konfrontiert, die allesamt an einer Psycholyse-Sitzung teilgenommen haben und während der Therapiestunde ums Leben kamen. Im Rahmen ihrer Ermittlungen geraten sie an Dr. Adrian Goser, einen umstrittenen Psychoanalytiker und den einzig Überlebenden. Goser ist bekannt dafür, eine besondere Form der Psychoanalyse durchzuführen, bei der psychedelische Drogen verwendet werden, um zu einer absoluten Selbsterkenntnis zu gelangen.

Während Brix Goser für einen Hochstapler hält, der seine Patienten bewusst in die Abhängigkeit lenkt, bleibt Janneke seiner Therapie gegenüber ambivalent. In der Hoffnung, die letzten Stunden vor der Tat rekonstruieren zu können, wird Goser als Hauptverdächtiger zu einer Tatortbegehung in seine Villa geholt.

Während die Ermittler Goser unter Druck setzen und auf ein Geständnis hoffen, weist dieser jegliche Schuld von sich und positioniert sich als Opfer einer grausamen Tat, an deren genaue Umstände er sich nicht erinnern kann. Während der Begehung werden auf einmal von einer unbekannten Person alle Zugänge zum Haus verriegelt und ein erster Schuss fällt. Sagt Goser doch die Wahrheit? Handelt es sich hierbei um einen Angriff des eigentlichen Täters, der nun auch das letzte Opfer hinrichten will? Und was hat die vor einem Jahr verschwundene Performancekünstlerin Ellen mit dem Fall zu tun?

1 von 9 Der Tatort "Reifezeugnis" machte 1977 Schlagzeilen - und Nastassja Kinski berühmt. Der Krimi thematisierte eine Affäre zwischen einer Schülerin und ihrem Lehrer (Christian Quadflieg). Nastassja Kinski, die bei den Dreharbeiten erst 15 Jahre alt war, hatte in dem Tatort mehrere Nacktszenen. Bild: Courtesy Everett Collection, imago Der Tatort "Reifezeugnis" machte 1977 Schlagzeilen - und Nastassja Kinski berühmt. Der Krimi thematisierte eine Affäre zwischen einer Schülerin und ihrem Lehrer (Christian Quadflieg). Nastassja Kinski, die bei den Dreharbeiten erst 15 Jahre alt war, hatte in dem Tatort mehrere Nacktszenen. Bild: Courtesy Everett Collection, imago 2 von 9 Bei dem Schwarzwald Tatort "Für immer und dich" im Jahr 2019 gab es viele Proteste von den Zuschauern. Grund dafür war die Darstellung einer Jugendlichen, die in einer Beziehung mit einem wesentlich älteren Mann ist. Denmoch gewann der Krimi den Preis der Deutschen Akademie der Darstellenden Kü... Bild: Benoit Linder, dpa (Archiv) Bei dem Schwarzwald Tatort "Für immer und dich" im Jahr 2019 gab es viele Proteste von den Zuschauern. Grund dafür war die Darstellung einer Jugendlichen, die in einer Beziehung mit einem wesentlich älteren Mann ist. Denmoch gewann der Krimi den Preis der Deutschen Akademie der Darstellenden Kü... Bild: Benoit Linder, dpa (Archiv) 3 von 9 2014 wurde ein neuer Rekord in der Tatort-Geschichte aufgestellt: Für die meisten Leichen. Satte 53 Leichen konnte man bei Kommissar Felix Murot im Wiesbadener Tatort "Im Schmerz geboren" zählen. Dafür gab es neben Zuschauer-Furore auch zwei Preise. Bild: dpa/HR (Archiv) 2014 wurde ein neuer Rekord in der Tatort-Geschichte aufgestellt: Für die meisten Leichen. Satte 53 Leichen konnte man bei Kommissar Felix Murot im Wiesbadener Tatort "Im Schmerz geboren" zählen. Dafür gab es neben Zuschauer-Furore auch zwei Preise. Bild: dpa/HR (Archiv) 4 von 9 Der Kölner Tatort "Franziska" war so hart, dass er als erster in 43 Jahren aus Jugendschutz-Gründen auf 22 Uhr verlegt wurde. Nach einer Geiselnahme stirbt die Assistentin der Ermittler Ballauf und Schenk am Ende qualvoll an einem zugezogenen Kabelbinder und scheidet so 2014 aus dem Tatort aus. Bild: Martin Valentin Menke/WDR, dpa (Archiv) Der Kölner Tatort "Franziska" war so hart, dass er als erster in 43 Jahren aus Jugendschutz-Gründen auf 22 Uhr verlegt wurde. Nach einer Geiselnahme stirbt die Assistentin der Ermittler Ballauf und Schenk am Ende qualvoll an einem zugezogenen Kabelbinder und scheidet so 2014 aus dem Tatort aus. Bild: Martin Valentin Menke/WDR, dpa (Archiv) 5 von 9 Der 2020 erschienene Skandal-Tatort "Ich hab im Traum geweint" aus dem Schwarzwald hat besonders bei den alteingesessen Tatort-Fans für Kopfschütteln gesorgt. Der Grund: derbe Sex- und Gewaltdarstellungen und altmodische Rollenbilder. Bild: Benoît Linder, dpa (Archiv) Der 2020 erschienene Skandal-Tatort "Ich hab im Traum geweint" aus dem Schwarzwald hat besonders bei den alteingesessen Tatort-Fans für Kopfschütteln gesorgt. Der Grund: derbe Sex- und Gewaltdarstellungen und altmodische Rollenbilder. Bild: Benoît Linder, dpa (Archiv) 6 von 9 Inzucht, Vergewaltigung und Ehrenmord in einer alevitischen Familie. Der Tatort "Wem Ehre gebührt" im Jahr 2007 war keine leichte Kost, besonders nicht für die alevitischen Gemeinde. So kam es neben Protesten auch zu einer Strafanzeige wegen Volksverhetzung. Bild: NDR/Christine Schroeder, dpa (Archiv) Inzucht, Vergewaltigung und Ehrenmord in einer alevitischen Familie. Der Tatort "Wem Ehre gebührt" im Jahr 2007 war keine leichte Kost, besonders nicht für die alevitischen Gemeinde. So kam es neben Protesten auch zu einer Strafanzeige wegen Volksverhetzung. Bild: NDR/Christine Schroeder, dpa (Archiv) 7 von 9 Auch im Tatort passieren Fehler - oder zumindest Zufälle. Der Kölner Tatort "Bestien" aus dem Jahr 2001 war besonders wegen eben so einem Zufall in den Medien. Denn es wurde ein echtes Fahndungsfoto verwendet und zwar von Uwe Mundlos, einem Neonazi und Mitglied der Terrorgruppe NSU. Bild: Kay Nietfeld, dpa (Archiv) Auch im Tatort passieren Fehler - oder zumindest Zufälle. Der Kölner Tatort "Bestien" aus dem Jahr 2001 war besonders wegen eben so einem Zufall in den Medien. Denn es wurde ein echtes Fahndungsfoto verwendet und zwar von Uwe Mundlos, einem Neonazi und Mitglied der Terrorgruppe NSU. Bild: Kay Nietfeld, dpa (Archiv) 8 von 9 Der NDR-Tatort "Verbrannt" hat aus einem bestimmten Grund 2015 für Aufsehen gesorgt: Er basiert auf einem echten Schicksal. Der 36-jährige Asylbewerber Oury Jalloh aus Sierra Leone verbrannte 2005 in seiner Gefängniszelle in Dessau. Bild: Alexander Fischerkoesen, dpa (Archiv) Der NDR-Tatort "Verbrannt" hat aus einem bestimmten Grund 2015 für Aufsehen gesorgt: Er basiert auf einem echten Schicksal. Der 36-jährige Asylbewerber Oury Jalloh aus Sierra Leone verbrannte 2005 in seiner Gefängniszelle in Dessau. Bild: Alexander Fischerkoesen, dpa (Archiv) 9 von 9 Auch 1998 gab es bereits Furore beim Tatort. Im Kölner Tatort "Manila" ging es um Kinderhandel und Sextourismus zwischen Deutschland und den Philippinen; was somit das erste Mal in einem Unterhaltungskrimi zum Thema wurde. Bild: Horst Ossinger, dpa (Archiv) Auch 1998 gab es bereits Furore beim Tatort. Im Kölner Tatort "Manila" ging es um Kinderhandel und Sextourismus zwischen Deutschland und den Philippinen; was somit das erste Mal in einem Unterhaltungskrimi zum Thema wurde. Bild: Horst Ossinger, dpa (Archiv) 1 von 9 Der Tatort "Reifezeugnis" machte 1977 Schlagzeilen - und Nastassja Kinski berühmt. Der Krimi thematisierte eine Affäre zwischen einer Schülerin und ihrem Lehrer (Christian Quadflieg). Nastassja Kinski, die bei den Dreharbeiten erst 15 Jahre alt war, hatte in dem Tatort mehrere Nacktszenen. Bild: Courtesy Everett Collection, imago Der Tatort "Reifezeugnis" machte 1977 Schlagzeilen - und Nastassja Kinski berühmt. Der Krimi thematisierte eine Affäre zwischen einer Schülerin und ihrem Lehrer (Christian Quadflieg). Nastassja Kinski, die bei den Dreharbeiten erst 15 Jahre alt war, hatte in dem Tatort mehrere Nacktszenen. Bild: Courtesy Everett Collection, imago

Das sind die Darsteller und Kommissare im Tatort "Leben Tod Ekstase" am 16.10. aus Frankfurt

Die fiktiven Kriminalhauptkommissare Anna Janneke und Paul Brix bilden seit 2015 das Frankfurter Ermittlerteam der ARD-Fernsehreihe Tatort in den für den Hessischen Rundfunk produzierten Folgen. Margarita Broich und Wolfram Koch spielen die Hauptrollen.

Anna Janneke: Margarita Broich

Paul Brix: Wolfram Koch

Dr. Adrian Goser: Martin Wuttke

John: Pit Bukowski

Syd: Frederik von Lüttichau

Ellen Jensen: Aenne Scharz

Isabelle von Kanis: Uisenma Borchu

Jonas: Issak Dentler

Azad: Doguhan Kabadayi

Sabine: Friederike Ott

Musik : John Gürtler und Jan Miserre

: John Gürtler und Jan Miserre Kamera : Jonas Schneider

: Jonas Schneider Buch : Michael Comtess und Nikias Chryssos

: Michael Comtess und Nikias Chryssos Regie: Nikias Chryssos

Uhrzeit, Mediathek und Wiederholung: Wann wird der Tatort "Leben Tod Ekstase" gezeigt?

Der Tatort "Leben Tod Ekstase" aus Frankfurt läuft am Sonntag, 16. Oktober 2022, um 20.15 Uhr in der ARD. Wiederholungen gibt es auch:

16.10.2022, 21.45 Uhr, ONE

17.10.2022 , 3.20Uhr, ONE

18.10.2022, 1.15Uhr, Das Erste

Diese Sendung ist nach der Ausstrahlung sechs Monate lang in der ARD Mediathek verfügbar.

