Naht das Ende der Testpflicht für dreifach Geimpfte? Gesundheitsminister beraten kommende Woche

Wer seine Booster-Impfung bereits erhalten hat, muss sich in einigen Bundesländern nicht testen lassen. Diese Ausnahme könnte bald in ganz Deutschland gelten.

12.12.2021 | Stand: 14:22 Uhr

Die Gesundheitsminister der Länder wollen in der kommenden Woche über einen bundeseinheitlichen Wegfall der Corona-Testpflicht für dreimal Geimpfte beraten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD) bereite dazu einen Vorschlag vor und wolle diesen der Gesundheitsministerkonferenz am Dienstag vorlegen, sagte ein Sprecher seines Ministeriums am Sonntag.

Die Details sollten dann besprochen werden. Zuerst hatte die "Bild am Sonntag" berichtet.

Keine Testpflicht mehr bei 2G+-Regeln für dreimal Geimpfte? Keine einheitliche Regel auf Bundesebene bisher

Ziel ist eine Entscheidung darüber, ob es für dreimal Geimpfte künftig keine Testpflicht bei 2G-plus-Regeln (Zugang für Geimpfte und Genesene plus negativem Test) mehr geben soll. In einigen Bundesländern benötigen Menschen, die ihre Auffrischungsimpfung bereits erhalten haben, schon jetzt keinen zusätzlichen Testnachweis mehr. Eine bundeseinheitliche Regelung gibt es bislang nicht.

Klaus Holetschek (CSU), Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz, sagte der Zeitung: "Wir Länder brauchen schnell Klarheit, ob und ab wann für dreimal Geimpfte die Testpflicht entfallen kann." Ein Wegfall der Testpflicht sei "nicht nur medizinisch sinnvoll, sondern liefert auch einen zusätzlichen Impfanreiz". (Lesen Sie auch: Bayern-Profi Kimmich will sich nun doch impfen lassen)

