Thailands Prinzessin wird offenbar von Maschinen am Leben gehalten

Thailands Prinzessin Bajrakitiyabha Mahidol kämpft offenbar um ihr Leben. Sie ist die Tochter von König Maha Vajiralongkorn, der als Rama X. auch in Bayern bekannt ist.

22.12.2022 | Stand: 17:02 Uhr

Die älteste Tochter von Thailands König Maha Vajiralongkorn, auch Rama X. genannt, ringt mit dem Tod. Prinzessin Bajrakitiyabha Mahidol erlitt Mitte Dezember in der Stadt Pak Chong am Rande einer von der Armee ausgerichteten Hundeschau einen Zusammenbruch. Die 44-Jährige hatte offenbar nach Beschwerden am Herzen das Bewusstsein verloren. Ein Herzinfarkt liegt nahe. Sie wurde zunächst in einem örtlichen Krankenhaus stabilisiert, dann mit einem Helikopter in eine Klinik in Bangkok gebracht. In dieser kämpft sie nun um ihr Leben. Doch der Kampf scheint so gut wie verloren zu sein.

Thailand: Prinzessin Bajrakitiyabhas offenbar für hirntot erklärt

König Maha Vajiralongkorn war umgehend per Militärhubschrauber zu seiner Tochter geflogen. Auch andere Mitglieder der Familie machten sich auf den Weg zur Klinik. In dieser soll Thailands Prinzessin nur noch von Maschinen am Leben gehalten werden. Das berichtet zumindest der schottische Journalist Andrew MacGregor Marshall, der früher als Korrespondent für Reuters arbeitete. "Sie ist am Mittwoch gestorben. Lasst sie gehen", schrieb er vergangene Woche. "Nicht einmal die besten Neurochirurgen der Welt hätten ihr Leben retten können", wird Marshall vom Blick zitiert.

Demnach hätten die Ärzte Bajrakitiyabha Mahidol bereits für hirntot erklärt. Das will er von gut informierten Quellen erfahren haben. Der thailändische Königspalast hatte zuvor mitgeteilt, dass die Prinzessin untersucht werde. Später erklärte der Palast, dass die Prinzessin das Bewusstsein verloren habe. Jonathan Head, BBC-Korrespondent in Bangkok, ordnete ein, dass Statements aus dem Palast vage und kryptisch seien. Demnach sei der Gesundheitszustand der Prinzessin ernster als es der Palast nach außen kommuniziert.

Nachfolger von König Rama X. lebt in Deutschland

Laut dem Bericht ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Tod der Prinzessin bekanntgegeben werde. In Thailand wird das einzige Kind aus der ersten Ehe des Königs meist "Prinzessin Bha" genannt. Sie hat keinen Anspruch auf den Thron, da männliche Nachkommen im thailändischen Königsdienst bevorzugt werden. Sie spielt aber eine wichtige zeremonielle Rolle und wird in Thailand als Heilige verehrt. Außerdem hat sie eine eindrucksvolle Karriere hingelegt.

Nachfolger von König Rama X. soll sein Sohn Dipangkorn Rasmijoti werden. Der 17-Jährige lebt in Deutschland und soll an Autismus leiden.

König Maha Vajiralongkorn verbringt viel Zeit in Bayern

Bajrakitiyabha Mahidol schlug nach einem Jurastudium in den USA eine Karriere als Diplomatin ein. In der Folge arbeitete sie in mehreren Institutionen der UN und war von 2012 bis 2014 Thailands Botschafterin in Österreich. Seit Februar 2021 hatte Prinzessin Bha eine wichtige Position innerhalb der Leibwache des Königs inne.

Maha Vajiralongkorn ist in Deutschland auch für seine häufigen Besuche in Bayern bekannt geworden. Thailands König besitzt eine Villa am Starnberger See. Er liebt die Berge und das Skifahren. Bereits als Kronprinz reiste er oft nach Bayern, was sich als König nicht änderte. Während der Corona-Pandemie residierte er viele Wochen in einem Hotel in Garmisch.