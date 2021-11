"The Masked Singer": Andrea Sawatzki im Lurch-Kostüm enttarnt - Auch Annemarie Carpendale ist raus

In der Musik-Rateshow "The Masked Singer" sind Schauspielerin Andrea Sawatzki und Moderatorin Annemarie Carpendale zwei Promis in einer Folge enttarnt worden.

14.11.2021 | Stand: 05:18 Uhr

Der Bär tanzt nicht mehr - und der Lurch fällt durch: Sawatzki steckte im Kostüm eines schillernden Axolotls - auch bekannt als mexikanischer Schwanzlurch. Carpendale zwängte sich am Samstagabend aus einem flauschigen Teddy-Kostüm. Beide erhielten zu wenige Stimmen der Zuschauer und mussten ihre wahre Identität preisgeben. Sie verpassten damit ganz knapp das Show-Finale von "The Masked Singer" am kommenden Samstag.

Sawatzki hatte ihre Rolle als Lurch ungemein komödiantisch interpretiert. Das Axolotl trieb auf der Bühne kindischen Schabernack und lud gleich mehrmals prominente Gäste der Show ein, einen Blick auf seine "Muschelsammlung" zu werfen. Viele gingen wegen all der Faxen davon aus, dass bestimmt eine Komikerin unter der Maske stecken wird - zum Beispiel Martina Hill (47, "Knallerfrauen"). Mitunter gingen die Meinungen aber auch auseinander, ob in dem Knautschkostüm wirklich eine Frau über die Bühne tänzelt. Zu eigenwillig war der Gesang des Axolotls. Ein Tipp etwa lautete: Otto Waalkes (73).

"Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich mit einem Mann verwechselt werde. Das hat mich ein bisschen überrascht", sagte Sawatzki dazu. Irgendwie sei sie mit der Rolle "verwachsen". Wobei sie auch froh sei, den Lurch los zu sein: "Es ist so warm!" Die 58-Jährige wurde unter anderem bekannt als Frankfurter "Tatort"-Kommissarin Charlotte Sänger. Moderatorin Ruth Moschner war die Einzige im "Masked Singer"-Rateteam, die ihr auf die Schliche kam. Wie sehr Sawatzkis Auftritte verwirrten, ließ sich zugleich am Tipp von Rategast Joko Winterscheidt (42) ablesen: Er vermutete Moderator Elton (50), einst Kompagnon von Stefan Raab (55), unter der Schwanzlurch-Maske.

Bilderstrecke

The Masked Singer 2021: Das sind die Kostüme in Staffel 5

Mit 5.000 von Hand ausgeschnittenen Federn und 4.000 Flammen entspringt "Der Phönix" sozusagen einer Fantasiewelt: "Der Phönix ist das aufwendigste Kostüm dieser Staffel. Eigentlich sogar das aufwendigste Kostüm aller bisherigen Staffeln. Wir haben wahnsinnig lang daran getüftelt und gebaut", beschreibt Gewandmeisterin Alexandra Brander den langwierigen Arbeitsprozess. Bild: Julia Feldhagen, ProSieben "Das Axolotl" soll kindliche Sprunghaftigkeit widerspiegelt: Es wechselt je nach Stimmungslage in eine andere Farbe. Das stellte Gewandmeisterin Alexandra Brandner vor eine besondere Herausforderung: "Damit das Axolotl in seiner ganzen Pracht erstrahlen kann, haben wir Unmengen an Perlen in Regenbogenfarben auf dem Kostüm montiert. Die schimmern jeweils in der gleichen Farbe wie der Stoff." Bild: Willi Weber, ProSieben Eine echte Liebhaber-Maske: Für den "Teddy" wurde ein besonderes Fell verwendet. Gar nicht so leicht, wie Maskenbauerin Marianne Meinl verrät: "Das Besondere am Teddy ist der kostspielige und schwer zu beschaffende Stoff. Und dieser ist nicht flexibel. Daher mussten wir uns hier eine besondere Unterkonstruktion ausdenken, um dem Teddy das Bewegen zu ermöglichen." Bild: Julia Feldhagen, ProSieben "Die Heldin" verkörpert Kampfgeist: Das Kostüm ist laut den Gewandmeistern eine Herausforderung für denjenigen, der darunter steckt. Denn das Kostüm sei sehr schwer. "Wir haben extra eine Nackenstütze eingebaut, damit der Kopf etwas entlastet wird", erzählt Gewandmeisterin Alexandra Brandner. Bild: Willi Weber, ProSieben Ein echt dufter Zeitgenosse: "Das Stinktier" hinterlässt seine ganz persönliche Duftnote auf der großen "The Masked Singer"- Showbühne. Mit seinem vier Meter langen Schwanz, den glitzernden Strass-Details und dem venezianischen Kopfschmuck tritt das "Stinktier" ziemlich extravagant auf. Bild: Benjamin Kis, ProSieben
Der gigantische Schädel des "Hammerhai" hat einen Umfang von drei Metern – eine knifflige Aufgabe für die Maskenbauerin Marianne Meinl: "Das war wirklich ein Kampf gegen die Physik. Durch die überdimensionale Größe mussten wir lange tüfteln, wie man den Kopf am besten austariert." Bild: Benjamin Kis, ProSieben Ex-Fußballer und Weltmeister von 1990 Pierre Littbarski steckt hinter dem großen Kopf des Hammerhai. Bild: Willi Weber, ProSieben
"Die Augen sind der große Hingucker bei dieser Maske. Das sind völlig verrückte Glubschaugen. So eine Chili hat halt richtig Feuer," sagt Makenbauerin Marianne Meinl. Bild: Benjamin Kis, ProSieben Er wurde bereits in der ersten Show vom 16. Oktober enttarnt. Tagesschausprecher Jens Riewa im Kostüm der Chili. Bild: Willi Weber, ProSieben
"Der Mops ist ein drolliges Wesen, aber in der Herstellung liefern wir eine wahre Materialschlacht. Durch die vielen Accessoires, wie das lange, kuschelige Fell, Pfeil und Bogen und die riesigen Flügel war es ein langer Prozess, bis das Kostüm tatsächlich fertiggestellt war," verrät Gewandmeisterin Alexandra Brandner. Bild: Benjamin Kis, ProSieben "Der Tiger" tritt ausschließlich in der Online-Show „The Masked Singer Ehrmann Tiger" an – mit allem, was dazugehört: Gesangsauftritt, Indizien, wilden Spekulationen und dem größtmöglichen Rateteam – allen Fans. Der Titelsponsor der Online-Show "Ehrmann" und ProSieben geben den Zuschauern so erstmals die Möglichkeit, ein zusätzliches Rätsel über die Sendung hinaus zu lösen: Wer singt unter der Tiger-Maske? Bild: Guido Engels, ProSieben Mülli Müller ist eine von zwei Masken bei The Masked Singer, die vor Staffelstart nicht bekannt waren. Er bewegt sich mit einer Mülltonne mit 1.100 Litern Fassungsvermögen über die Bühne. Bild: Willi Weber, ProSieben Das Zweite Überraschungskostüm ist die Raupe. Sie ging in unter anderem mit "Nutbush City Limits" von Ike und Tina Turner an den Start. Bild: Willi Weber, ProSieben

Annemarie Carpendale wiederum legte für ihre Auftritte eine logistische Meisterleistung hin. Die 44-Jährige gehört nämlich zu den Moderatorinnen des ProSieben-Magazins "red." - und das läuft live direkt im Anschluss an "The Masked Singer". Zu meistern war die Doppelrolle überhaupt nur, weil beides im selben Studio in Köln produziert wird. Und trotzdem erforderte sie sehr viel Organisation. 18 Mal habe sie sich allein in der ersten Show umgezogen, sagte Carpendale. Ihre Teilnahme hatte während der Staffel zudem weitere Hindernisse: Der Teddy musste zeitweise aussetzen - wegen einer Corona-Infektion trotz vollständiger Impfung.

Vor rund 20 Jahren war Carpendale - die 2013 Wayne Carpendale (44) heiratete, den Sohn von Schlagersängers Howard Carpendale (75, "Hello Again") - Mitglied der Sommer-Band Bellini ("Samba de Janeiro") gewesen. "Da habe ich aber nicht wirklich gesungen", schränkte die Moderatorin ein. Nun mache sie mittlerweile seit 17 oder 18 Jahren Fernsehen - und sei trotzdem extrem aufgeregt gewesen. "Ich muss sagen: Ich hatte schon echt Riesenschiss."

Joko Winterscheidt im Rate-Team hatte tatsächlich auf Carpendale getippt - obwohl das wegen ihres Jobs bei "red." eigentlich unmöglich schien. Der 42-Jährige erkannte am Teddy aber ein Lachen, das ihm bekannt vorkam. Zugleich ließ er sich bei der Bären-Dame, die sich mit Gehstock als etwas gebrechlicher Zottel inszenierte, auch zu einem Witz hinreißen: "Sie macht halt immer einen so ein bisschen auf älter - und Annemarie ist auch nicht mehr die Jüngste", sagte er. Kurz vor der Enttarnung gab er dann vorsorglich zu Protokoll: "Für den Fall, dass es Annemarie Carpendale ist, will ich noch mal klarstellen, dass das mit dem Alter ein Witz war."

Bei "The Masked Singer" treten Promis als Sänger auf, die ihre wahre Identität hinter opulenter Kostümierung verstecken. Erst nach und nach werden sie enttarnt - wenn sie zu wenige Stimmen kriegen oder die Staffel gewinnen. Im Finale stehen nun vier maskierte Kandidaten: ein Müll-Monster mit Namen Mülli Müller, eine stolze Heldin, ein Mops mit Kulleraugen und eine Raupe.

