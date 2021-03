"The Masked Singer" kommt im Herbst mit neuer Staffel zurück

In aufwendigen Bühnenkostümen versteckt, singen Prominente bei "The Masked Singer". Das gefällt dem Publikum. Schon im Herbst startet eine neue Staffel.

Die ProSieben-Show "The Masked Singer" wird nach dem Ende ihrer aktuellen Staffel im Herbst fortgesetzt. Das teilte der Sender am Donnerstag mit.

"Unsere Zuschauer haben entschieden. Sie sind so verliebt in "The Masked Singer", dass wir im Herbst – nach einem halben Jahr Pause – Deutschlands größtes TV-Rätsel in einer neuen Staffel zeigen", erklärte Senderchef Daniel Rosemann. "Und wer weiß, vielleicht können wir die Show im Herbst ja sogar mit ein paar Zuschauern im Studio feiern." Die Corona-Pandemie hatte das zuletzt verhindert.

"The Masked Singer" begeistert Zuschauer: Noch läuft Staffel vier auf ProSieben

Aktuell läuft die vierte Staffel der Show, in der Promis unter aufwendigen Ganzkörperkostümen singen, die ihre wahre Identität verschleiern. Das Finale steigt am Dienstag (23. März 2021, 20.15 Uhr). Abermals fuhr ProSieben mit der Sendung hervorragende Quoten ein. Enttarnt wurden unter anderem "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers (45) als Küken und Schlagersänger und Schlagersänger Guildo Horn (58) als Stier.

