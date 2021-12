"The Voice"-Finale mit einem Ehepaar und Ed Sheeran

Premiere bei "The Voice of Germany": Mit Florian und Charlene Gallant (36 und 32) steht erstmals ein Ehepaar im Finale der Castingshow.

13.12.2021 | Stand: 07:32 Uhr

Die zweifachen Eltern aus dem rheinland-pfälzischen Mutterstadt erhielten am Sonntagabend die meisten Zuschauerstimmen im Team von Sänger Mark Forster.

Außerdem im Finale der ProSiebenSat.1-Sendung: Schmuserocker Sebastian Krenz (29, Oppurg) aus dem Team Johannes Oerding, die gebürtige Kroatin Katarina Mihaljevic (21, Pfungstadt) von Coach Sarah Connor, Musicaldarstellerin Gugu Zulu (29, Hamburg) aus dem Team Nico Santos und die eigentlich bereits ausgeschiedene Linda Elsener (20, Seewen in der Schweiz), die im Comeback-Team von Sängerin Elif eine zweite Chance erhalten hatte.

Die dreieinhalbstündige Livesendung aus Berlin-Adlershof fand ohne Moderator Thore Schölermann statt, der kurz vor der Show die Geburt seiner Tochter Ilvi verkündet hatte. An der Seite von Lena Gercke moderierte stattdessen Melissa Khalaj ("The Voice Kids"). Auch die eigentlich angekündigte Band Coldplay musste wegen eines Corona-Falls im Umfeld passen - dafür stand Rea Garvey auf der Bühne.

Das "The Voice"-Finale wird am kommenden Sonntag (20.15 Uhr) in Sat.1 ausgestrahlt. Zu Gast sein wird unter anderen Weltstar Ed Sheeran.

Lesen Sie auch:

Lesen Sie auch

Miss Universe Harnaaz Sandhu aus Indien ist "Miss Universe 2021"

Miss Universe: Harnaaz Sandhu aus Indien ist "Miss Universe 2021"

"König der Euphorie" und todtraurig: Avicii-Biografie veröffentlicht