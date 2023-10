Tigermücken-Virus in Triest: Bürgermeister lässt Bezirk desinfizieren

In Italien wurde ein weiterer Fall des Chikungunya-Virus gemeldet. Der Triester Bürgermeister hat deshalb eine harte Maßnahme ergriffen.

13.10.2023 | Stand: 16:58 Uhr

Bereits vier Fälle des von Tigermücken übertragenen Virus Chikungunya sind dieses Jahr in Italien aufgetreten. Nun ist in der Stadt Triest ein fünfter Fall dazugekommen. Um das Virus einzudämmen, hat sich der Bürgermeister der Stadt, Roberto Dipiazza , für eine drastische Maßnahme entschieden: Er hat angeordnet, den gesamten Stadtbezirk zu desinfizieren, in dem die Erkrankung gemeldet wurde.

Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, sei Ziel der Aktion, die Brutstätten von Tigermücken zu beseitigen. Begonnen würde rund um die beiden Sportstadien des Bezirks. Desinfiziert werde rund 200 Meter um den Infektionsherd. In Italien ist das Virus meldepflichtig.

Tigermücke in Italien: Fünfter Fall vom Chikungunya-Virus

Übertragen wird das Chikungunya-Virus von der Asiatischen Tigermücke. Diese übertragt unter anderem auch das Dengue-Virus, das West-Nil-Virus, das Zika-Virus sowie weitere Krankheitserreger. Das Chikungunya-Virus löst grippeähnliche Symptome und starke Gelenkschmerzen aus. Auch Kopf- und Musekelschmerzen sowie Müdigkeit können auftreten. Es stammt ursprünglich aus Südamerika .

Die Mücken sorgt schon seit längerer Zeit in ganz Europa und besonders in Italien für Aufregung. Sie sind sehr klein und an ihren markanten weißen Streifen erkennbar. Das deutsche Umweltbundesamt stuft sich als "potenzielles Risiko für die menschliche Gesundheit in Deutschland ein".

In Deutschland wurden allerdings bisher nur Fälle von Reiserückkehrern gemeldet. Die Mücke kommt hierzulande allerdings auch vor, etwa in Bayern und Baden-Württemberg.

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.