Tim Wilde über das Altern: Dachte 2020 "bin ich tot"

"WaPo Bodensee"-Schauspieler Tim Wilde (57) konnte sich als Kind nicht vorstellen, das Jahr 2020 noch zu erleben. "Wir sollten mal in der Schule einen Aufsatz schreiben: "Wie sehen wir uns 2020?" - und mein Aufsatz war kurz: "Da bin ich tot." Ich habe dafür auch eine knallharte 5 bekommen", erzählte der in Stralsund aufgewachsene Wilde in einem PR-Interview.

Heute sieht der Schauspieler das völlig anders: "Ich arbeite daran, in Würde alt zu werden. Wenn ich morgens aufstehe, habe ich das Gefühl, ich muss alles einjustieren und die Einzelteile zusammensuchen. Diese Wehwehchen-Geschichte ist im Alter nicht so schön."

Alter ist nur eine Zahl

Die Schulmedizin baut ihn dabei nicht gerade auf, wie Wilde weiter berichtete. "Der Arzt sagt: "Sie sind auch nicht mehr der Jüngste", seit ich 50 bin. Das ist wohl eine magische Zahl. Ärzte lernen im Studium, dass es ab 50 bergab geht. Wenn es mir die Ärzte nicht immer vor Augen führen würden, denke ich gar nicht, dass ich schon 57 bin. Ich habe mit 53 angefangen, Englisch zu lernen, und mit 54 den Flugschein begonnen."

Wilde hat nun einen Bluttest absolviert und ihn eingeschickt, um sein biologisches Alter zu erfahren. Das Ergebnis steht noch aus. "Ich habe mich nie so alt gefühlt, wie ich wirklich war. Innerlich fühle ich mich wie 36. Ich habe natürlich die Hoffnung, dass der Test mir sagen wird: Keinen Tag älter als 35."

Seit 2018 ist der Berliner Wilde in der ARD-Vorabendserie "WaPo Bodensee" zu sehen. Die Folgen werden zurzeit bei One ausgestrahlt. Zuschauer kennen den vielbeschäftigten Schauspieler aber auch aus vielen anderen Rollen, unter anderem als Vorgesetzten des Hamburger "Tatort"-Ermittlers Nick Tschiller, gespielt von Til Schweiger.