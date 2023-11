Tipps der Redaktion: Diese Kinder- und Jugendbücher sind zu empfehlen

Über 9000 Kinder- und Jugendbücher erscheinen jedes Jahr. Da kann man den Überblick verlieren, was Kinder lesen sollten. Acht Empfehlungen für den Leseherbst.

02.11.2023 | Stand: 15:05 Uhr

In den Garten der Großmutter und in ein Haus mit 12 Stockwerken, zu einem Streifzug durch 150 Jahre deutsche Geschichte und in eine Kleinstadt in Lousiana führen die Kinder- und Jugendbücher, die unsere Redaktion vorstellt. Zu den Werken sind ausführliche Kritiken verlinkt.

Davide Morosinotto: Timeshifters

Eine Bombe in Bologna explodiert. Was wäre, wenn sich diese Katastrophe nie ereignet hätte? Wenn sich die Zeit zurückdrehen ließe? Dafür gibt es in Davide Morosinottos actiongeladenen Jugend-Thriller die Timeshifters, Agenten, die Taten wie diese verhindern können. Zur Rezension

Sid Sharp : Der Wolfspelz

Die Tarnung vom Wolf im Schafspelz stellt Sid Sharps Kindercomic auf den Kopf. Ein Schaf verkleidet sich als Wolf , um ohne Angst in den Wald gehen zu können. Doch dann bekommt seine Verkleidung Risse. Als es schon mit seinem Leben abgeschlossen hat, erlebt es eine Überraschung. Zur Rezension

Jordan Scott / Sydney Smith : Der Garten meiner Baba

Es sind die einfachen Dinge, die zählen in diesem wunderschönen Bilderbuch von Jordan Scott und Sydney Smith : der Haferbrei, den die Großmutter jeden Morgen auf den Tisch bringt, die Regenwürmer, die sie für die Beete in ihrem Garten einsammelt. Die beiden Kanadier erzählen in "Der Garten meiner Baba " von der Liebe, Geborgenheit und Wärme, die Kinder bei ihren Großeltern erfahren. Zur Rezension

Arndís Thórarinsdóttir / Hulda Sigrún Bjarnadóttir : 12 Stockwerke

Dagny reist zu ihrer Oma auf eine kleine Insel, auf der alle Bewohner in einem einzigen Haus mit 12 Stockwerken leben. Die beiden isländischen Autorinnen Arndís Thórarinsdóttir und Hulda Sigrún Bjarnadóttir widmen sich in diesem ungewöhnlichen Setting aktuellen Fragen der Nachhaltigkeit und des Klimawandels und bringen mit ihrer verrückten Geschichte sowohl zum Lachen als auch zum Nachdenken. Zur Rezension

Cornelia Funke : Die Farbe der Rache

Cornelia Funke kehrt in die Tintenwelt zurück. In "Die Farbe der Rache" plant Orpheus einen Rachefeldzug gegen Staubfinger. Alle Menschen, die Staubfinger etwas bedeuten, verschwinden in einem grauen Buch und verlieren Farbe, Licht und Leben. Ein Wettlauf gegen das Böse, begleitet von Glasmännern, Gestaltwandlerinnen und einer Schattenleserin beginnt – fantastisch und poetisch, wie man es von Funke kennt. Zur Rezension.

Juli Zeh / Elisa Hoven : Der war´s

Wer aus der sechsten Klasse könnte Maries Pausenbrote geklaut haben? Um den "Fall" zu lösen, spielen die Kinder ein Gerichtsverfahren nach. Juli Zeh und Elisa Hoven , beide Juristinnen, eine davon auch noch Bestseller-Autorin, erklären kindgerecht und dabei spannend, wie unser Rechtssystem funktioniert. Zur Renzension

Erin Entrada Kelly: Irgendwo wartet das Leben

Wie eine exotische Blume wirkt das Mädchen Orchid in der Kleinstadtwüste von Fawn Creek in Lousiana : schön, unkonventionell, weitgereist. Das gefällt nicht jedem, aber Orchid verliert trotz Anfeindungen und Mobbing nicht ihre Freundlichkeit und Zugewandtheit Und findet bald Freunde, die ihr beistehen - auch als ihr Geheimnis an den Tag kommt. Zur Rezension.

Kathrin Wolf / Isabel Kreitz : In einem alten Haus in Berlin

Häuser können Geschichten erzählen, wie das in Berlin , in das der Karl am ersten April 1771 einzieht. Wie die Kinder des Hauses in den nächsten 150 Jahren leben und wie sie die große Geschichte im Kleinen erfahren, zeigen Kathrin Wolf und Illustratorin Isabel Kreitz in diesem so unterhaltsamen wie informativen Sachbilderbuch. Zur Rezension.