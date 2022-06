Mit diesen Tricks kann man sich selbst und seine Wohnung im Sommer abkühlen

Im Allgäu kann es am Wochenende über 30 Grad warm werden. Was kann man gegen die Hitze tun? Hier haben wir sieben Tipps zusammengefasst.

17.06.2022 | Stand: 18:36 Uhr

Im Allgäu wird es die nächsten Tage heiß. Örtlich sind Höchsttemperaturen über 30 Grad möglich. Die aktuellen Wetteraussichten für das Allgäu finden Sie hier. Wie behält man im Sommer einen kühlen Kopf - sowohl drinnen als auch draußen? Hier haben wir sieben Tipps zusammengetragen.

Tipps, um die Wohnung im Sommer abzukühlen

Gerade Menschen, die in einer Dachgeschosswohnung wohnen, leiden unter der Hitze. Es gibt aber ein paar Tipps und Tricks, um die eigene Wohnung etwas kühler zu bekommen. Zum einen sollte man nachts und morgens gut lüften, solange es draußen kühl ist.

Um zu vermeiden, dass direkte Sonneneinstrahlung die Wohnung zusätzlich aufheizt, ist zu empfehlen, die Vorhänge zuzuziehen oder die Rollläden herunterzulassen.

Wenn es im Schlafzimmer zu warm ist und man nicht schlafen kann, gibt es einen Trick, um den Raum herunterzukühlen: Ein nasses Laken, das vor dem geöffneten Fenster aufgehängt wird, entzieht die Wärme und kühlt den Raum herunter. Alternativ kann man auch nasse Handtücher im Zimmer aufhängen.

(Lesen Sie auch: Es wird heiß im Allgäu: In diesen Freibädern kann man sich am Wochenende abkühlen)

Schlafen bei Hitze: Nasser Waschlappen auf die Stirn

Lesen Sie auch

Bergschuhe, Kleidung, Verpflegung Wandern im Frühjahr: Tipps für die richtige Ausrüstung

Wer trotzdem nicht schlafen kann, kann sich in der Nacht einen nassen Waschlappen oder ein kleines Handtuch auf die Stirn legen. So bewahrt man im wahrsten Sinne des Wortes einen kühlen Kopf.

Ein kaltes Getränk oder eine kalte Dusche im Sommer können erfrischend sein. Es ist jedoch empfehlenswerter, im Sommer lauwarm zu duschen und lauwarme Getränke zu trinken - idealerweise Wasser. Denn bei einem kalten Getränk oder einer kalten Dusche fährt der Körper die Wärmeregulierung nach oben und man schwitzt noch mehr.

Im Sommer empfiehlt es sich, lauwarmes Wasser zu trinken. Kalte Getränke können dazu führen, dass man nur noch mehr schwitzt. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

Generell gilt: Wenn es irgendwie möglich ist, sollte man bei hohen Temperaturen langsamer machen. Gerade während der heißen Stunden am Mittag und am Nachmittag sollte man Anstrengungen im Freien vermeiden und sich lieber in den Schatten oder an einen kühlen Ort zurückziehen.

(Lesen Sie auch: Bis wann darf man abends grillen?)

Welche Kleidung sollte man im Sommer tragen?

Dunkle Kleidung macht bekanntermaßen optisch schlank. Doch im Sommer sollte man bei Hitze besonders eng anliegende dunkle Kleidung vermeiden. Denn schwarzes Licht nimmt das Licht auf - weißes wirft es zurück. Weiße Kleidung strahlt also die warmen Sonnenstrahlen ab und sorgt dafür, dass man nicht so stark schwitzt.

Allerdings: Der Körper strahlt Wärme ab, um herunterzukühlen. Dunkle Stoffe können die Wärme aufnehmen und strahlen sie im Gegensatz zu heller Kleidung nicht zurück. Wenn die dunkle Kleidung allerdings eng anliegt, gibt sie die Wärme wieder direkt an den Körper ab. Besser sind also lockere Kleidungsstücke.

(Lesen Sie auch: Was gegen die Gluthitze hilft und was nicht - Sommerweisheiten im Check)

Mehr Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.