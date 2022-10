"Tochter eines Bergmanns": Country-Star Loretta Lynn ist tot

Die große alte Dame der Country-Musik ist im Alter von 90 Jahren gestorben - nach einer jahrzehntelangen Karriere, Dutzenden erfolgreichen Alben und vielen Preisen.

04.10.2022 | Stand: 17:16 Uhr

Die Country-Sängerin Loretta Lynn ist tot. Die US-Musikerin sei im Alter von 90 Jahren gestorben, sagte eine Sprecherin ihres Managements am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Lynn galt als große alte Dame der Country-Musik: Sie gehörte zu den erfolgreichsten und einflussreichsten Sängerinnen des Genres, wurde vielfach mit Preisen ausgezeichnet und war noch bis ins hohe Alter aufgetreten, hatte zuletzt aber auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Geboren wurde Lynn 1932 als Loretta Webb im US-Bundesstaat Kentucky als Tochter eines Bergarbeiters - was ihr den Beinamen "Coal Miner's Daughter" einbrachte. Eine gleichnamige Single schaffte es 1970 an die Spitze der Charts. Schon mit 15 heiratete sie ihren Mann Oliver "Doolittle" Lynn, mit 16 bekam das Paar das erste Kind. Oliver Lynn managte die Karriere seiner Frau, das Paar bekam fünf weitere Kinder und blieb zusammen bis Oliver Lynn 1996 starb. Loretta Lynn brachte während ihrer jahrzehntelangen Karriere Dutzende erfolgreiche Alben heraus, darauf fanden sich längst zu Klassikern gewordene Hits wie "Honky Tonk Girl" oder "Don’t Come Home a Drinkin’".