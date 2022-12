Tödliche Messerattacke: Wie erlebt die Familie die Debatten um den Tod ihrer Ece?

Hunderte Menschen nahmen an der Trauerfeier für die auf dem Schulweg in Illerkirchberg getötete Ece teil. Wie die türkische Gemeinschaft mit der Trauer umgeht.

08.12.2022 | Stand: 08:14 Uhr

Vater und Großvater tragen den Sarg mit. Freundinnen verlesen letzte Grüße an ihre Ece. Und ihre Cousine richtet eine bemerkenswerte Botschaft an die Trauernden, die auch im Sinne der getöteten 14-Jährigen gewesen wäre, so die junge Frau im Teenager-Alter: „Seid nett und würdevoll zueinander, habt Respekt. Dann leben wir in einer guten Welt, dann herrscht Frieden.“ Nach der Trauerfeier am Tag zuvor, ist es nun eine bewegende Beerdigung an diesem Mittwoch in Oberkirchberg, die erste islamische auf dem dortigen Friedhof. Weit mehr als 1000 Menschen, viele von ihnen tragen ein Bild von Ece an ihrer Kleidung, sind gekommen, um sich von ihr zu verabschieden. Dem Mädchen, das am Montag gemeinsam mit einer Freundin auf dem Schulweg von einem Mann angegriffen und schwer verletzt worden war. Ece starb.

