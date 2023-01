Tödlicher Messerangriff: Eces Eltern bitten um Frieden für Familie und Ort

Die Eltern von Ece S. äußern sich erstmals öffentlich – über ihr getötetes Kind, deren verletzte Freundin und das, was in Illerkirchberg geschieht.

12.01.2023 | Stand: 12:21 Uhr

Zehn Tage nach dem gewaltsamen Tod ihrer Tochter haben sich die Eltern von Ece S.erstmals öffentlich zu Wort gemeldet und sich gegen eine Spaltung der Gesellschaft ausgesprochen. Dabei wenden sie sich auch ausdrücklich an die Medien und bitten um Frieden für die Familie und den Ort. In Illerkirchberg hatte es in den Tagen nach dem tödlichen Messerangriff es eine Reihe von politischen Demonstrationen gegeben. Menschen aus der Gemeinde selbst sagten unserer Redaktion, sie hätten Angst. "Wir wollen Frieden für den Ort", schreibt Eces Mutter nun.

