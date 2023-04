Tragödie am Mont Blanc: Deutsches Paar von Gletschereis begraben

In den französischen Alpen ist ein deutsches Paar gestorben, welches den Mont Blanc besteigen wollte. In den Morgenstunden hatte sich Gletschereis gelöst.

20.04.2023 | Stand: 08:16 Uhr

In den französischen Alpen hat sich eine Tragödie ereignet. Eine deutsche Bergsteigerung und ein deutscher Bergsteiger sind in der Nähe des Mont Blanc von herabstürzenden Gleitschereismassen begraben und getötet worden. Das teilte die örtliche Präfektur mit Sitz in Annecy mit. Demnach löste sich das Gletschereis im Morgengrauen, kurz nach 4.00 Uhr. Die beiden Deutschen waren wohl sofort tot. Eine weitere Person wurde leicht verletzt. Vier Menschen kamen bei dem Vorfall ohne Verletzungen davon. Das teilte die französische Behörde auf Twitter mit. (Lesen Sie auch: Mit Straßenkleidung in die Alpen: Bergwacht Füssen muss Berlinerin retten)

Mont Blanc: Deutsche Bergsteiger verunglückt – Eisbrocken stürzten vom Dôme du Goûte herunter

Laut der Zeitung Midi Libre und dem Sender FranceInfo handelt es sich bei den Opfern um ein deutsches Paar. Zusammen wollte es den Mont Blanc besteigen, welcher mit einer Höhe von 4808 den höchste Gipfel der Alpen und den höchsten Berg der Europäischen Union (EU) darstellt. Die beiden Deutschen starteten ihre Tour bei Tagesanbruch. Einen Guide hatten sie nicht dabei. Sie waren allerdings alles andere als unvorbereitet. Die Ausrüstung war gut und sie hatten auch Suchgeräte für Lawinenverschüttete dabei. Die Tragödie ereignete sich dann in einer Höhe von rund 3800 Metern. Vom Berg Dôme du Goûte sollen Eisbrocken heruntergefallen sein, welche das Paar unter sich begruben. (Lesen Sie auch: Noch immer liegt Schnee in den Allgäuer Bergen - Vorsicht beim Wandern oder Tourengehen)

Das Auswärtige Amt erklärte, dass es mit dem Generalkonsulat und den örtlichen Behörden in Kontakt stehe. Die Hinterbliebenen sollen konsularisch betreut werden. Woher das Paar genau stammte, wurde zunächst nicht öffentlich gemacht. Die Identität und Nationalität der verletzten Person blieb zunächst ebenfalls unter Verschluss.

Weiteres Unglück am Mont Blanc: Anfang April kamen sechs Menschen in den französischen Alpen ums Leben

Das Unglück am Mont Blanc ist bereits das zweite innerhalb von anderthalb Wochen. Anfang April waren in den französischen Alpen mehrere Menschen durch eine Lawine ums Leben gekommen. Die Tragödie hatte sich am Armancette-Gletscher ereignet, welcher nicht weit vom Montblanc entfernt liegt. Es war eine Lawine losgebrochen, sechs Menschen starben. Unter ihnen befanden sich neben zwei Bergführern auch vier Mitglieder einer Ski-Gruppe. Auch bei dem Lawinenunglück war offenbar ein Paar unter den Opfern.