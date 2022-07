Tote auf US-Parade in Chicago: Verdächtiger gesteht Schüsse

Nach den tödlichen Schüssen während einer US-Parade am Unabhängigkeitstag droht dem Verdächtigen lebenslange Haft. Er soll die Schüsse gestanden haben.

Sieben Menschen kamen bei einer Straßenparade zum US-Nationalfeiertag in einem Vorort von Chicago am Montag (4. Juli) ums Leben. Zwei Tage später hat der Stunden nach der Bluttat verhaftete Verdächtige zugegeben, in die Menschenmenge geschossen zu haben. Darüber informierte der Staatsanwalt des Bezirks Lake County, Eric Rinehart.

Wie Polizeisprecher Christopher Covelli erklärte, habe der 21-Jährige nach der Tat "ernsthaft in Erwägung gezogen", mit einer weiteren Waffe ein zweites Attentat zu begehen. Als Ziel nannte er die etwa zweieinhalb Autostunden entfernt liegende Stadt Madison im Bundesstaat Wisconsin.

Ein Schütze hatte am Montag, dem Unabhängigkeitstag der 1776 gegründeten USA, in Highland Park das Feuer eröffnet, als zahllose Menschen am Straßenrand einer Parade folgten. Die Polizei gab an, die Person habe mit einem Gewehr vom Dach eines Geschäftsgebäudes aus wahllos auf die feiernde Menschenmenge gefeuert und etwa 70 Schüsse abgegeben.

Neben sieben Todesopfern sind auch mehr als 30 Verletzte zu beklagen. Bislang ist der mutmaßliche Täter wegen Mordes in sieben Fällen angeklagt - weitere Anklagen dürften nach Aussagen des Staatsanwaltes folgen.

Sollte es zu einer Verurteilung kommen, würde der 21-Jährige den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen. Denn bereits die Anklagen wegen Mordes ersten Grades könnten in einer lebenslangen Haftstrafe ohne Chance auf vorzeitige Entlassung aus dem Gefängnis münden. (mit dpa)