Tote Babys entdeckt: Mordverdächtiger Vater und Tochter sollen als Paar gelebt haben

Die polnische Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes gegen einen Mann und seine Tochter. Die beiden sollen als Paar zusammengelebt haben.

17.09.2023 | Stand: 15:03 Uhr

Nach dem Fund von drei Babyleichen im Keller eines Einfamilienhauses in der nordpolnischen Woiwodschaft Pommern nahe der Ostsee gibt es Mordvorwürfe gegen einen Mann und seine Tochter. Wie die Staatsanwaltschaft am Samstag der Nachrichtenagentur PAP bestätigte, sollen die 20 Jahre alte Kindesmutter und der 54 Jahre alte Vater der Frau wegen Mordes und Inzest angeklagt werden. Beide wurden verhaftet. Der Vater soll auch mit einer anderen Tochter eine Inzest-Beziehung gehabt haben.

Bereits am Freitagabend hatte die Polizei im Dorf Czerniki, südwestlich von Danzig, zunächst zwei tote Neugeborene gefunden. Nachdem die Polizisten am Samstagmorgen auch einen dritten toten Säugling fanden, bestätigte die Staatsanwaltschaft die Leichenfunde. Am Samstagabend war die Polizei noch am Tatort und suchte nach möglichen weiteren Babyleichen, wie die PAP berichtete.

Verdächtiger Vater und Tochter sollen als Paar gelebt haben

Nach Medieninformationen lebten Vater und Tochter jahrelang als Paar zusammen. Der Mann soll seiner Tochter den Kopf rasiert haben, damit sie nicht für andere Männer attraktiv sei, erzählten Nachbarn dem Nachrichtenportal "Fakt.pl". In einem Video des Nachrichtenportals ist zu sehen, dass die Familie offenbar in ärmlichen Verhältnissen in einem verwahrlost und nahezu baufällig wirkenden Haus lebte. (dpa)