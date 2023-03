Tour von Helene Fischer verschoben: Was bedeutet das für die Konzerte?

Helene Fischer hat sich bei den Proben für ihre Tour 2023 verletzt. Die Premiere muss verschoben werden. Hier erfahren Sie, was das für die Konzerte bedeutet.

21.03.2023 | Stand: 07:50 Uhr

Es ist eine Schock-Nachricht für alle Fans von Helene Fischer: Die Schlagersängerin hat sich am Sonntag bei Proben für ihre anstehende Arena-Tour verletzt. Der Tourneeveranstalter Live Nation gab bekannt, dass sich Fischer bei akrobatischen Proben eine Rippenfraktur zuzog. Auf dringendes ärtliches Anraten müsse sie daher eine Pause einlegen. Die Folge: Ihre Tour 2023, die unter dem Namen "Rausch - Live - Die Tour" läuft, muss verschoben werden.

"Ich habe wirklich alles versucht, um die Verletzung zu verdrängen, aber die akuten Schmerzen und der dringende ärztliche Rat, meinen Körper zu schonen, zwingen mich zu dieser für mich schweren Entscheidung", äußerte sich Fischer in einer persönlichen Stellungnahme. Doch was bedeutet die Entscheidung für die Konzerte und Tickets. Und stehen bereits neue Tourdaten fest? Wir haben die wichtigsten Informationen zusammengetragen.

Helene Fischer – Tour 2023 verschoben: Nachholtermine und neue Tourdaten

Zunächst einmal kann man Entwarnung für alle Fans der Schlagersängerin geben: Die 70 Konzerte, welche im Rahmen der Arena-Tour 2023 geplant waren, werden allesamt stattfinden. Die Termine, die nicht eingehalten werden können, werden nachgeholt. Die Eintrittskarten behalten laut dem Konzertveranstalter ihre Gültigeit. "Wir sind gerade dabei, alternative Termine für Bremen und Köln zu finden, um die Konzerte nachzuholen", schrieb Fischer bei Instagram.

Die Premiere der Tour 2023 war eigentlich in Bremen geplant. Sie soll nun am 11. April 2023 in Hamburg stattfinden. Die Nachholtermine für die Konzerte in Bremen sind vom 10. bis zum 12. Mai geplant. In Köln will Fischer dann offenbar vom 25. August bis zum 2. September auftreten. Genaue Details sollen in Kürze herausgegeben werden.

Helene Fischer: Arena-Tour 2023 mit Cirque du Soleil

Bis mehr Informationen feststehenn blieb Fischer nur die Möglichkeit, sich bei allen Fans für die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen: "Ich hoffe, ihr wisst, wie leid mir das tut, denn ich weiß, wie groß die Freude ist, dass es endlich los geht und wie viele Unannehmlichkeiten eine Verlegung für euch mit sich bringt. Glaubt mir, ich hätte es mir auch anders gewünscht, allerdings muss ich dem dringenden ärztlichen Rat folgen."

Fischer ist für ihre spektakulären Choreographien bei ihren Live-Konzerten bekannt. Die Arena-Tour soll besonders akrobatisch werden. Die Show ist in Kooperation mit dem Cirque du Soleil entstanden.