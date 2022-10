Trauer um Lansbury - Star aus "Mord ist ihr Hobby" gestorben

Die britisch-amerikanische Schauspielerin Angela Lansbury ist tot. Der Star der TV-Serie "Mord ist ihr Hobby" starb am Dienstag im Alter von 96 Jahren in Los Angeles, wie die Familie mitteilte. Ihre Mutter sei zu Hause "friedlich" im Schlaf gestorben, nur fünf Tage vor ihrem 97. Geburtstag, schrieben die drei Kinder der Schauspielerin. Viele Kolleginnen und Kollegen würdigten den Bühnen- und Filmstar und drückten ihre Trauer aus.

Lansbury habe ein "absolut wunderbares Vermächtnis" hinterlassen, schrieb Oscar-Preisträgerin Viola Davis (57) auf Twitter. Sie habe Generationen von Schauspielern inspiriert, nach besseren Leistungen zu streben. "Angela Lansbury für immer und ewig", schrieb "West Side Story"-Star Rachel Zegler (21) auf Twitter. "Es kommt selten vor, dass eine Person mehrere Generationen berühren kann, mit eine Bandbreite von Werken, die ein Jahrzehnt nach dem anderen definieren", würdigte Josh Gad (41, "Die Schöne und das Biest") seine Kollegin.

