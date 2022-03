Trauer um Lethal Weapons-Star Mitchell Ryan

Trauer um Mitchell Ryan: Der US-Schauspieler (Lethal Weapons) starb im Alter von 88 Jahren.

07.03.2022 | Stand: 08:10 Uhr

Filmstar Mitchell Ryan ist tot. Der Schauspieler starb am Freitag im Alter von 88 Jahren, wie seine Stieftochter Medien gegenüber bestätigte.

Mitchell Ryan stand mehr als 50 Jahre vor der Kamera, 1966 gelang ihm mit der Serie "Dark Shadows", in der er Burke Devlin spielte, der Durchbruch in Hollywood. Es folgten dutzende weitere Auftritt und Rollen, so spielte Ryan etwa den Tillet Main, den Vater von Hauptfigur Orry Main, in "Fackeln im Sturm", oder den General im Ruhestand Peter McAllister im Kultfilm "Lethal Weapon - Zwei stahlharte Profis" mit Mel Gibson und Danny Glover.

Schauspieler Mitchell Ryan tot

Wie Ryan einmal in einem Interview berichtete, hätte er beinahe auch die Rolle des Captains Jean-Luc Picard in der „Star Trek“-Serie „Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert“ bekommen. Die ging dann aber doch an Patrick Stewart. Immerhin bekam Mitchell Ryan dann aber eine Nebenrolle - 1989 als Vater von Commander William Riker.