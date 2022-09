Herbst-Urlaub 2022 in der Türkei? Unser Reisesteckbrief

Viele Deutsche zieht es im Herbst nochmal in warme Länder, wie die Türkei. Was muss ich bei einer Reise beachten? Infos zu Preisen, Wetter und Corona.

26.09.2022 | Stand: 12:34 Uhr

Sommer, Sonne, Strand? So manche Deutschen wollen in den Herbstferien inns Warme. Dabei muss es aber nicht immer Italien oder Spanien sein: Die Türkei ist auf der Liste der beliebtesten Urlaubsländer in Deutschland auf Rang drei. Im Pandemiejahr 2021 kamen laut statistischem Zentralamt der Türkei 3,1 Millionen Deutsche Urlauber in das Land am Bosporus.

Corona-Beschränkungen gibt es in der Türkei aktuell keine mehr. Trotzdem gibt es ein paar Dinge, die man vor einem Urlaub in der Türkei wissen sollte. Welche das sind? Hier lesen Sie die wichtigsten Infos zu einem Urlaub in der Türkei in unserer Serie zu den beliebtesten Urlaubsländern in Europa im Reisesteckbrief (Stand 26. September 2022).

Wie ist das Wetter in der Türkei in den Herbstferien im November?

Wie sind die Corona-Regeln

Mit welchen Preisen muss ich derzeit in der Türkei rechnen?

Welche Besonderheiten gibt es bei einem Urlaub in der Türkei?

Herbst-Urlaub in der Türkei 2022: So wird das Wetter

Im landesweiten Durchschnitt schwanken die Temperaturen in der Türkei im November - in dem der Großteil der Herbstferien liegt - zwischen zwei und zwölf Grad Celsius. Die Wassertemperatur liegt laut wetter.de im Mittel bei 13,8 Grad Celsius. Da die Türkei ein großes Land ist sich über eine große Fläche erstreckt, gibt es größere Unterschiede zwischen den Temperaturen. Für eine genauere Prognose haben wir uns deshalb drei beliebte Urlaubsziele in dedr Türkei herausgesucht:

Istanbul : Das Online-Wetter-Portal prognostiziert für den November in Istanbul Durchschnittstemperaturen zwischen 9,8 und 14,5 Grad Celsius. Wer in der türkischen Metropole ins Meer springen möchte, den erwartet im Mittel Wasser mit einer Temperatur von 14,5 Grad.

: Das Online-Wetter-Portal prognostiziert für den November in Istanbul Durchschnittstemperaturen zwischen 9,8 und 14,5 Grad Celsius. Wer in der türkischen Metropole ins Meer springen möchte, den erwartet im Mittel Wasser mit einer Temperatur von 14,5 Grad. Antalya : Im Süden der Türkei ist das Klima dagegen deutlich wärmer. In Antalya etwa, das auch nahe dem bei Touristen beliebten Ort Side liegt, zeigen die Thermometer im November im Schnitt zwischen 14,3 und 18,5 Grad Celsius an. Das Wasser ist mit 20,7 Grad nochmal wärmer.

: Im Süden der Türkei ist das Klima dagegen deutlich wärmer. In Antalya etwa, das auch nahe dem bei Touristen beliebten Ort Side liegt, zeigen die Thermometer im November im Schnitt zwischen 14,3 und 18,5 Grad Celsius an. Das Wasser ist mit 20,7 Grad nochmal wärmer. Ankara: In der Hauptstadt im Landesinnern kühlt das Klima im November deutlich ab. Hier werden im November durchschnittlich Temperaturen zwischen zwei und zwölf Grad gemessen.

Reisesteckbrief - Welche Corona-Regeln gelten in Spanien bei Einreise und Ausreise?

Eine Einreiseanmeldung ist für einen Urlaub in der Türkei nicht mehr nötig. Einreisende aus Deutschland müssen in der Türkei keinen negativen PCR-Test, kein negatives Antigen-Test-Ergebnis und keinen Impf- oder Genesenennachweis mehr vorzeigen. Die Luft-, Land- und Seegrenzen der Türkei sind offen.

Nur das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist noch in Gesundheitseinrichtungen Pflicht. Ein ausreichendes Abstandhalten wird empfohlen. Weitere Beschränkungen bestehen nicht.

Diesel, Lira und Inflation: Wie sind die Preise aktuell in der Türkei?

Nach ADAC-Informationen, ist Tanken in der Türkei derzeit billiger als in Deutschland. Benzin (Kursunsuz) kostet demnach aktuell 19,36 Türkische Lira pro Liter, das entspricht in etwa 1,07 Euro. Diesel (Motorin, Dizel) liegt gerade bei 23,20 Lira, was etwa 1,28 Euro entspricht (Beidee Kurse Stand 26. September 2022). Die Preise sind wöchentliche Mittelwerte, die von der EU-Kommision erhoben werden. Trotz der im Vergleich mit Deutschland sehr niedrigen Spritpreise, kämpft die Türkei bereits seit längerer Zeit mit einer starken Inflation. So hat das türkische Statistikamt für August 2022 eine Inflationsrate von 80,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat ermittelt. Aktuel (26. September) entspricht eine Lira in etwa 5,6 Cent.

Besonderheiten bei einem Urlaub in der Türkei im Herbst 2022

Das deutsche Außenministerium weist darauf hin, dass es immer wieder zu Fällen kommt, in denen Deutsche Staatsbürger willkürlich festgenommen, mit einer Ausreisesperre belegt oder an der Einreise gehindert werden. Auch Personen, die in der Vergangenheit ohne Probleme ein- und ausreisen konnten, könnten die Maßnahmen treffen. Das Außenministerium erinnert zudem daran, dass für die Aufnahme in derartige Vormerk-Listen schon ein falscher Like, Kommentar oder das Teilen eines Beitrags in den sozialen Netzwerken reichen kann, auch wenn diese bereits länger zurückliegen. Eine exakte Liste mit den Warnungen aufgrund des politischen Klimas führt das Auswärtige Amt auf seiner Homepage.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

