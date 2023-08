Türknacker mit Herz? Einbrecher helfen ihrem Opfer und warten auf die Polizei

Zwei noble Einbrecher zeigen sich hilfsbereit – und müssen dafür wohl die Rechnung zahlen.

11.08.2023 | Stand: 21:28 Uhr

Gauner, Ganove, Verbrecher – das sind alles keine Lehrberufe, keine Ausbildungsangebote der Handwerkskammer. Eben deshalb lohnt sich ein früher Start ins Business. Als Kind schon Muttis Kekse verticken, am Straßenrand, zu Wucherpreisen. Später dann: ein Sportwettbüro im Klassenzimmer eröffnen (Wechselt Harry Kane zum FCB? Wird’s doch Heidenheim?).

Schließlich, die Profi-Stufe: Man betreibe einen Türknacker-Betrieb der fiesen Sorte, also einen Schlüsseldienst mit Abzockpreisen. Ja, es gibt sehr viele faire Profi-Türknacker, die bei Anruf „Ausgesperrt!“ schnell helfen, für ein, zwei Fuffziger. Aber das Image der Branche zerstören jene, die mit Brecheisen, Schlagbohrer und Nitroglyzerin anrücken, um Fünfhundertfuffzig zu verlangen. (Mit Haarnadeln im Schloss zu stochern, hätte auch geklappt!) In Erfurt kam ein "Schlüsseldienst" jetzt sogar extra teuer – jedoch für die freundlichen Türöffner.

Polizeibericht: Sie wollten einbrechen, dann halfen sie dem Opfer

Polizeibericht: Zwei Einbrecher schleichen nachts in ein Mehrfamilienhaus. Sie klingeln erst höflich an der Tür der Wohnung, die sie ausrauben wollen. Stille? Kein Mucks? Ideal, ran ans Werk, die Tür aufgehebelt und dahinter … – steht der Bewohner der Wohnung! Zwar „leicht bekleidet“, wie die Polizei notiert, aber hellwach. Verfolgungsjagd im Hausflur, der Mann hetzt den Einbrechern nach – ja, er stellt und schnappt sie tatsächlich. Doch dann erst merkt er, ohne Schlüssel in der Hand, dass seine Wohnungstür wieder zugefallen ist. Ausgesperrt. Und hier nimmt der Fall eine Wendung, die für das Grundgute im Verbrecher spricht: Ob sie bitte die Tür wieder aufhebeln könnten, fragt der Mann. Gerne, sagen die Ganoven.

Als die gute Tat vollbracht ist, steht die Tür offen – und die Polizei schon im Flur. Brav hatten die Verbrecher auf die Beamten gewartet. Droht ihnen Haft hinter verriegelten Türen? Geldstrafen über Schlüsseldiensttarif? Was bleibt, ist die Erkenntnis: Freundlichkeit kann riskant sein. Aber auch das Öffnen einer Tür.