Tumulte vor Gerichtsgebäude: Verhandlungen um Bärin Gaia vertagt

Der Prozess um die Zukunft von Bärin Gaia ist vorerst vertagt worden. Es kam offenbar zu Tumulten vor dem Gerichtsgebäude. Ein Urteil wird am Freitag erwartet.

25.05.2023 | Stand: 19:41 Uhr

Am heutigen Donnerstag, 25. Mai, wurde mit Spannung das Urteil zur Zukunft der Bärin JJ4, auch "Gaia" genannt, erwartet. Die Verhandlungen wurden allerdings gegen Donnerstagmittag abgebrochen, der Prozess letztlich vertagt. Die Entscheidung soll nun am Freitagmorgen fallen. Vor dem Gerichtsgebäude spielten sich offenbar tumultartige Szenen ab.

Prozess um Bärin Gaia im Trentino: Tumulte vor dem Gerichtsgebäude

Vor dem Gerichtsgebäude in Trient gab es eine Demonstration von rund 50 Tierschützerinnen und Tierschützern. Sie wurden nach eigenen Angaben nicht in das Gebäude gelassen. Ihre Forderung: Freiheit für Gaia.

Das Gerichtsgebäude soll laut ladige.it von schwer bewaffneten Polizisten bewacht worden sein. Neben den Demonstrierenden waren zudem Befürworter eines Abschusses der Bärin vor Ort. Einer der Bürgermeister soll laut dem italienischen Portal die Fassung verloren haben. "Ich hoffe, Sie werden einmal von einem Bären angegriffen", rief er demnach den Tierschützerinnen und Tierschützern entgegen.

Verhandlungen um Abschuss von Gaia: Urteil fällt am Freitag

Der Prozess um die Zukunft der "Problembärin" wurde nach einer mehrstündigen Verhandlung unterbrochen. Am Freitagmorgen soll er fortgesetzt werden. Dann soll auch das Urteil fallen. "Der Ausgang des Prozesses wird erst morgen früh entschieden", erklärte Claudio Linzola, der Anwalt des Tierschutzverbandes LAV, dem Portal trentotoday.

Die Bärin Gaia griff Anfang April im Val di Sole im Trentino einen 26 Jahre alten Jogger an und fügte ihm tödliche Verletzungen zu. Maurizio Fugatti, Präsident der Region Trentino-Südtirol, gab in der Folge einen Abschussbefehl, der vom Verwaltungsgericht kassiert wurde. Der Prozess soll nun darüber entscheiden, was mit dem Bärenweibchen passieren soll. Auch eine Aufnahme in Bayern könnte eine Option sein. Gaia ist die Schwester des "Problembären" Bruno, der 2006 in Bayern erschossen wurde.