TV-Moderatorin Silvia Laubenbacher ist tot

Silvia Laubenbacher ist tot. Die beliebte TV-Moderatorin verlor in der Nacht auf Samstag im Alter von 56 Jahren ihren Kampf gegen den Krebs.

12.03.2022 | Stand: 21:28 Uhr

Trauer um Silvia Laubenbacher: Die bekannte TV-Moderatorin starb nach schwerer Krankheit in der Nacht auf Samstag im Kreis ihrer Familie.

Silvia Laubenbacher, 1965 in Augsburg geboren, war vor allem als Moderatorin bei ProSieben ("SAM") und mehreren Radiosendern bekannt. So moderierte sie ab 1987 unter anderem bei RT.1, Radio Kö und TV München. Beim Augsburger Regionalfernsehsender a.tv war sie lange Hauptmoderatorin, führte durch die Nachrichtensendung a.tv aktuell. Mit ihrem Ehemann, dem TV-Moderator Percy Hoven, hatte sie zwei Kinder.

Vor einigen Jahren war Silvia Laubenbacher schwer an Krebs erkrankt, wie sie in mehreren Interviews berichtete. Sie sprach sehr offen über ihren Kampf gegen die Krankheit, auch, um anderen Betroffenen Mut zu machen. „Ich habe die Kinder von vornherein mit eingebunden und ihnen gesagt, dass ich Krebs habe und ums Überleben kämpfen muss", berichtete sie 2017. "Ich weiß auch, dass das Krebs-Damokles-Schwert noch die nächsten zehn Jahre über mir hängt."

Nachdem sie zwischenzeitlich als geheilt galt, kam der Krebs vor zwei Jahren wieder zurück, diesmal unheilbar. In der Nacht auf Samstag verlor sie den Kampf gegen die Krankheit, sie starb in ihrem Zuhause in München, wohin sie vor einiger Zeit gezogen war. Ihr Mann und die beiden Kinder waren bei ihr.

"Wie sehr viele andere in unserem Unternehmen, bin auch ich sehr traurig über den viel zu frühen Tod von Silvia Laubenbacher. Wir alle haben ihr sehr viel zu verdanken. Sie war über viele Jahre hinweg ein prägendes Gesicht unseres Senders - und ein Vorbild für Lebensmut und Optimismus", kommentierte Alexandra Holland, Geschäftsführerin der Mediengruppe Pressedruck und der rt1.media group, den Tod der beliebten Moderatorin.

Silvia Laubenbacher wurde 56 Jahre alt.