Top oder Flopp? Pro Sieben startet heute Neuauflage von TV Total

TV Total ist zurück. Die Kultsendung, von Stefan Raab erfunden, wird ab heute wieder im TV und als Stream gezeigt. Hier Sender, Uhrzeit und Link zum Livestream.

10.11.2021 | Stand: 14:50 Uhr

"TV Total" live im Free-TV und als Stream: Viele Jahre lang war die Comedy-Sendung mit Erfinder und Moderator Stefan Raab vor allem bei jüngeren Zuschauern Kult. Dann zog sich Raab überraschend aus der Öffentlichkeit zurück - und mit ihm war die Geschichte von TV Total beendet.

Aber nur vorerst. Denn TV Total ist zurück. Ab heute, 10. November, wird die Show wieder regelmäßig ausgestrahlt. Stefan Raab wird dabei allerdings nur als Produzent hinter den Kulissen arbeiten. Neuer Moderator der Sendung ist Comedian Sebastian Pufpaff.

Kann man TV Total kostenlos als Stream sehen? Wann läuft die Sendung? Die Infos hier.

Welcher Sender zeigt TV Total?

Sender ist - natürlich - Pro Sieben. Außerdem wird TV Total beim Joyn als Stream gezeigt.

Uhrzeit: Wann läuft TV Total im Fernsehen?

Ausgestrahlt wird TV Total zur besten Sendezeit, nämlich um 20.15 Uhr bei Pro Sieben.

Kann ich TV Total mit Sebastian Pufpaff heute kostenlos als Livestream ohne Anmeldung sehen?

"TV Total" ist als Stream kostenlos bei Joyn zu sehen. Allerdings muss man sich für den Zugang einmalig registrieren.

Um was geht es bei TV Total heute?

"TV Total" wurde von seinem Erfinder und Moderator Stefan Raab groß gemacht. Die Comedy-Sendung und ihr Moderator, die für ihren oft derben Humor bekannt geworden sind, waren eine wichtige Größe für den Sender Pro7. Als Raab sich von der Bühne zurückzog, endete auch die Zeit von TV Total. Sechs Jahre nach Raabs Rückzug und der dadurch bedingten Pause der Pro7-Sendung startet nun heute das Comeback.

Raabs Nachfolger Sebastian Pufpaff hat erste Details der Sendung heute schon verraten. So war der Comedian nach eigenen Angaben mit einem TV-Team bei "Wetten, dass...?" am Samstag in Nürnberg und startete dabei eine eigene Saalwette. Der Auftritt des TV Total-Teams habe dann aber sogar einen Polizeieinsatz ausgelöst, berichtete Pufpaff am Dienstag in der Sendung "Late Night Berlin".