Überraschung nach Halftime-Show: Rihanna ist schwanger

Rihanna feierte ihr Bühnen-Comeback beim Super Bowl mit einem Paukenschlag: Nach dem Auftritt auf der größten Bühne der Welt verkündete sie Baby-News.

13.02.2023 | Stand: 16:19 Uhr

Die größte Bühne der Welt. Sie wird die Halftime-Show beim Super Bowl in den USA gerne genannt. Beim Super Bowl LVII wurde die Ehre der ganz großen Show Superstar Rihanna zuteil. Die Sängerin feierte nach sieben Jahren ihr Comeback auf der Bühne – und nutzte dieses nicht nur, um mit Musik auf sich aufmerksam zu machen.

Trotz Schwangerschaft: Rihanna performt Halftime-Show beim Super Bowl LVII

Die Halftime-Show begann in diesem Jahr in luftiger Höhe. Rihanna wurde auf einem schmalen Podest mitten im State Farm Stadium von Glendale bei Phoenix in den Himmel gezogen. Die 34-Jährige gab in der Folge ein Medley zum Besten. Bestehend aus den größten Hits ihrer 17 Jahre andauernden Karriere. "Umbrella", "Lift me up", "Diamond" und "Only Girl (in the World)" durften dabei nicht fehlen. 13 Minuten lang sorgte Rihanna mit ihren Hits und spektakulären Choreographien für großartige Stimmung im Stadion – und vor den Fernsehern.

Schon während der Halftime-Show stand aber nicht nur die Musik der Sängerin im Mittelpunkt, sondern auch ihr Bauch. Im Netz spekulierten Userinnen und User von Social-Media-Plattformen aus der ganzen Welt schnell über eine Schwangerschaft Rihannas. Diese Gerüchte halten sich schon länger. Der ein oder andere Fan meinte nun einem leicht gewölbten Baby-Bauch zu erkennen – und lag damit nicht falsch.

Rihanna ist schwanger: Baby-News nach Halftime-Show beim Super Bowl 2023

Rihanna hatte ihren Bauch durch ihre Outfits gut versteckt, sorgte dann aber nach der Halftime-Show für Klarheit. Gegenüber dem Magazin Hollywood Reporter bestätigte ihr Management die Schwangerschaft. Nach der Show in der Halbzeit wurde es also nicht nur auf dem Feld spektakulär. Die Kansas City Chiefs konnten sich mit einem knappen 38:35-Sieg die Vince Lombardi Trophy sichern.

Für Rihanna ist es die zweite Schwangerschaft. Der Superstar aus Barbados hat mit ihrem Lebensgefährten, dem Rapper A$AP Rocky, einen Sohn. Er wurde im Mai 2022 geboren. Nun wird der Sohn also bald eine kleine Schwester oder einen kleinen Bruder bekommen.