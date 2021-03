Autofahrer in Ulm macht Liegestütze an roter Ampel - Polizei beendet das Spektakel

In Ulm hat ein Autofahrer eine rote Ampel genutzt, um neben seinem Auto Liegestütze zu machen. Eine Polizei-Streife beendete das Spektakel.

27.03.2021 | Stand: 10:36 Uhr

Bewegungsdrang oder Imponiergehabe? An einer roter Ampel in Ulm ist ein 19-Jähriger aus seinem Auto gestiegen und hat neben seinem Wagen Liegestütze gemacht. Angefeuert habe ihn nach Angaben der Polizei vom Samstag ein Autofahrer, der ebenfalls an der Ampel auf die Weiterfahrt wartete.

Ulm: Polizei erteilt Fitness-Freund Platzverweis

Doch zufällig sei am Freitagabend eine Streife zugegen gewesen, berichteten die Beamten unter der Überschrift "Straße mit Fitnessstudio verwechselt".

"Bei allem Verständnis für den Bewegungsdrang beendeten die Polizisten die Trainingseinheit mit einem Platzverweis", heißt es weiter.