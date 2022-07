Umstrittener Ballermann-Hit "Layla" im ZDF-Fernsehgarten - so reagierte das Publikum

Der ZDF-Fernsehgarten war bislang als bieder-brave TV-Show bekannt. Nun dröhnte die Ballermann-Nummer "Layla" übers Gelände - so waren die Reaktionen.

31.07.2022 | Stand: 16:26 Uhr

Mit dem umstrittenen Lied "Layla" sind DJ Robin & Schürze am Sonntag im "ZDF-Fernsehgarten" aufgetreten. Die beiden Ballermann-Barden präsentierten ihren Hit in der Originalversion - der Song ist wegen Sexismusvorwürfen umstritten. Noch nie habe ein Song im Vorfeld so für Aufregung gesorgt wie dieser, so moderierte Andrea Kiewel die Nummer an.

"Layla" im ZDF-Fernsehgarten: Zuschauer tanzen Polonaise

Und wie kam "Layla" an? DJ Robin & Schürze trafen offenbar im Fernsehgarten auf eine neue Zielgruppe: Das Live-Publikum war in Partystimmung, sang mit, klatschte und tanzte. Einige Zuschauer bildeten sogar eine Polonaise. Hernach gab es "Zugabe"-Rufe, die auch noch erhört wurden. Der quotenstarke "ZDF-Fernsehgarten" stand am Sonntagmorgen unter dem Partymotto " Mallorca vs. Oktoberfest".

Enterten mit "Layla" den bisher braven Hafen des deutschen Sonntags-TV: DJ Robin (r) & Schürze. Bild: Hannes P Albert

Laut "Bild" hatte das ZDF DJ Robin und Schürze gebeten, eine entschärfte Version von "Layla" zu performen. Doch die beiden gaben die unzensierte Version zum Besten. Ob eine kurzfristige Änderung überhaupt möglich gewesen wäre, ist zudem fraglich. Denn im ZDF-Fernsehgarten läuft bei den Auftritten gewöhnlich nur Playback und die Künstler bewegen meist nur die Lippen.

ZDF hängt sich an den Erfolg von "Layla" ran

Seit Wochen gibt es eine Sexismus-Debatte um das Lied "Layla". Der Erfolg ging aus deshalb durch die Decke. Mit mehr als 60 Millionen Streams und mehreren Wochen auf Platz eins der offiziellen deutschen Single-Charts gilt der Song laut Marktforschungsunternehmen GfK nun als Deutschlands Sommerhit 2022.

Ballermann-Hit für den Fernsehgarten: DJ Robin & Schürze traten bei Andrea Kiewel (Archivbild) auf. Bild: Ralph Orlowski

Im ballermanntypischen Text von "Layla" heißt es unter anderem: "Ich hab' 'nen Puff und meine Puffmama heißt Layla. Sie ist schöner, jünger, geiler." Auf verschiedenen Volksfesten wird das Lied nicht gespielt.

Lesen Sie auch

Umstrittener Partysong "Layla" im "ZDF-Fernsehgarten" - keine Rede von Entschärfung

Lesen Sie auch: Wenn Dolce Vita in Kaufbeuren spielen, geht es rund. Wichtiger als die Diskussionen um den Ballermann-Hit i"Layla" st vielen die Frage, ob die Tracht noch passt.

Und: Der umstrittene Song "Layla" um eine „Puffmama“ wird auch in Kempten kontrovers diskutiert. Wird er auf der Festwoche gespielt? Das sagen Festwirte und die Stadt.