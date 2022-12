In Weingarten im Landkreis Ravensburg haben Unbekannte am Wochenende eine Katze wohl mit einem Luftgewehr angeschossen.

28.12.2022 | Stand: 16:13 Uhr

In Weingarten im Landkreis Ravensburg haben Unbekannte am Weihnachtswochenende eine Katze in der Nähe des Festplatzes angeschossen. Das Tier wurde dabei schwer verletzt, teilt die Polizei mit. Die Unbekannten haben mutmaßlich mit einem Luftgewehr auf die Katze geschossen. Sie wurde im Bereich der Brust von einem 4,5 Millimeter-Geschoss getroffen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstagabend und dem frühen Sonntag.

