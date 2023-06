Und wer wird Sie pflegen? Bei diesem Thema darf niemand mehr wegsehen

Das Thema Pflege schieben viele weit weg. Doch angesichts der Katastrophe, in die wir sehenden Auges sausen, darf sich keiner mehr davor drücken.

07.06.2023 | Stand: 19:46 Uhr

Diese Frage schiebt man sehr gerne ganz weit weg. Dennoch kann sie sich täglich stellen. Infolge einer Erkrankung, infolge eines Unfalls, infolge des normalen Alterungsprozesses: Wer also wird Sie pflegen?

Verlassen kann man sich dabei auf nichts mehr. Denn wir wissen alle, dass sowohl die stationäre als auch die ambulante Pflege längst am Limit sind. Dass Pflegekräfte und Pflegehelfer fehlen. Dass gleichzeitig die Zahl der Pflegebedürftigen ganz massiv steigt. Dass das jetzige Pflegesystem kollabieren wird.

Pflegende Angehörige brauchen jede nur denkbare Unterstützung

Vor diesem Hintergrund ist es unverantwortlich und sehr kurzsichtig, dass der größte Pflegedienst des Landes, die vielen pflegenden Angehörigen von der Politik und der Gesellschaft so im Stich gelassen werden. Denn ohne Menschen, die aus Liebe und/oder Verantwortungsbewusstsein pflegen, wird es auch künftig nicht gehen, ganz im Gegenteil. Gerade sie brauchen jede nur denkbare Unterstützung. Doch die jüngste Pflegereform, die das Wort Reform nicht mal im Ansatz verdient, beweist erneut, dass die Politik offensichtlich einfach nicht wahrhaben will, in welche Pflegekatastrophe wir sehenden Auges sausen. Das ist unfassbar!

Beim Thema Pflege darf daher niemand mehr wegsehen. Es ist so wichtig wie die Klimakrise und benötigt ebenso viele gemeinsame Lösungswege und Anstrengungen.