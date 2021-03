Zwischen Lkws eingeklemmt: Drei Autoinsassen sterben auf A44

In einem Stauende sind am Dienstag drei Menschen ums Leben gekommen, weil sie von Lkws einquetscht wurden. Vor Ort zeigt sich ein Bild der Zerstörung.

10.03.2021 | Stand: 06:19 Uhr

Drei Insassen eines Autos sind bei einem Verkehrsunfall mit mehreren Lastwagen an einem Stauende auf der A44 in Ostwestfalen-Lippe ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde der Wagen am Dienstagmittag zwischen Lastwagen eingeklemmt. Auf Fotos von dem Unfallort sind unzählige Trümmerteile auf der Fahrbahn und ein völlig deformiertes Wrack zu sehen.

A 44 für zwölf Stunden gesperrt

Offenbar war ein Stau der Ausgangspunkt, wie die Polizei mitteilte. Ein Lkw habe auf dem rechten Fahrstreifen gehalten, ein zweiter sei auf den Seitenstreifen ausgewichen. Dahinter ereignete sich der folgenschwere Unfall: Ein dritter Lkw fuhr auf das Auto auf und schob es in das Heck des stehenden ersten Lkw. Die A44 in Richtung Kassel war nach dem Unfall für etwa zwölf Stunden gesperrt.