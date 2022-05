Vier Verletzte und Schaden von 76.000 Euro bei Unfall auf der A8 bei Pforzheim

Bei einem Unfall auf der A8 bei Pforzheim wurden vier Menschen verletzt. Der Unfallverursacher ist geflüchtet. Die Polizei ermittelt.

17.05.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Bei einem Unfall auf der A8 bei Pforzheim in Baden-Württemberg am Sonntagabend wurden vier Menschen leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, hat ein bislang unbekannter Autofahrer den Unfall zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-West und Pforzheim-Nord mutmaßlich beim Wechsel des Fahrstreifens verursacht.

Unfall auf der A8 bei Pforzheim: Vier Menschen verletzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei ist der Unbekannte gegen 22.35 Uhr auf dem mittleren von drei Fahrstreifen auf der A8 in Richtung Stuttgart gefahren. Ein 24-jähriger Autofahrer war gerade dabei, den Unbekannten zu überholen. Als sich die beiden Fahrzeuge nahezu auf gleicher Höhe befanden, wechselte der Unbekannte unvermittelt vom mittleren auf den linken Fahrstreifen.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, machte der 24-jährige Autofahrer eine Vollbremsung. Dadurch geriet sein Auto ins Schleudern, prallte nach links gegen die Betonleitplanke der A8 und wurde dann nach rechts abgewiesen. Dabei stieß der 24-Jährige mit dem Auto einer 41-Jährigen zusammen. Die 41-Jährige geriet in der Folge mit ihrem Wagen nach links und prallte dort in die Betonleitplanke. Der 24-Jährige kam mit seinem Auto auf dem Seitenstreifen der A8 bei Pforzheim zum Stehen, die 41-Jährige blieb auf dem mittleren Fahrstreifen stehen. Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort.

Verursacher nach Unfall auf der A8 bei Pforzheim weitergefahren

Im Auto des 24-Jährigen befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls vier Personen, zwei Mitfahrer wurden bei dem Unfall auf der A8 nahe Pforzheim leicht verletzt. Ebenfalls leichte Verletzungen erlitten die 41-Jährige Fahrerin und ihr Beifahrer. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Lesen Sie auch

Unfälle auf der A96 und A7 Winterwetter sorgt für zahlreiche Unfälle im Allgäu

Die A8 in Fahrtrichtung Stuttgart war für die Dauer des Einsatzes kurzzeitig voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 76.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Unfallflüchtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei unter der Rufnummer 07231/12581-0 zu melden.

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.