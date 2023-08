Sieben Menschen bei schwerem Unfall in Ravensburg verletzt

Bei einem Unfall in Ravensburg wurden am Dienstag sieben Menschen teils schwer verletzt. Auch ein Hund trug Verletzungen davon.

01.08.2023 | Stand: 19:11 Uhr

Bei einem schweren Unfall auf der L288 bei Ravensburg wurden am Dienstag sieben Menschen und ein Hund teils schwer verletzt. Das teilt die Polizei mit. Demnach kam eine 30-jährige Autofahrerin gegen 15 Uhr zwischen der Abzweigung der Meersburger Straße bei Ravensburg und Hübscher auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie mit einem entgegenkommenden 40-jährigen Autofahrer zusammen. Eines der Autos schleuderte durch die Wucht des Zusammenstoßes in ein nachfolgendes Auto, in dem fünf Menschen saßen.

Schwerer Unfall in Ravensburg: Sieben Menschen verletzt

Der 40-Jährige wurde in sein Auto eingeklemmt und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Die 30-jährige Unfallverursacherin wurde ebenfalls schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. In ihrem Auto saß ein Hund, der bei dem Unfall in Ravensburg leicht verletzt wurde. Die fünf Menschen, die in dem nachfolgenden Auto saßen, darunter drei Kinder, wurden leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Straße nach dem Unfall in Ravensburg gesperrt

Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei bei 130.000 Euro. Warum die 30-Jährige in den Gegenverkehr geriet, ist noch nicht klar. Ein Gutachter soll den Unfallhergang rekonstruieren. Die Straße zwischen Geratsberg und der Abzweigung der Meersburger Straße bleibt bis in die Abendstunden voll gesperrt. Es gibt eine Umleitung.

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.