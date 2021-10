58-Jährige kracht bei Markdorf (Bodenseekreis) mit dem Auto frontal gegen einen Lkw und stirbt

Bei einem Überholmanöver bei Markdorf übersah die Frau offenbar einen entgegenkommenden Lastwagen. Die 58-Jährige starb noch am Unfallort.

26.10.2021 | Stand: 18:58 Uhr

Eine 58-jährige Frau ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag auf der B 33 ums Leben gekommen. Der Unfall passierte gegen 14.45 Uhr zwischen Markdorf und Ittendorf im Bodenseekreis. Das teilt die Polizei mit. Die Renault-Lenkerin war in Richtung Ittendorf unterwegs und scherte kurz nach Markdorf zum Überholen eines vorausfahrenden Lastwagens aus. Dabei übersah sie offensichtlich einen entgegenkommenden Sattelzug und krachte frontal in das Fahrzeug.

Der Renault drehte sich dabei um die eigene Achse und blieb im gegenüberliegenden Straßengraben liegen. Der 48-jährige Fahrer des Sattelzugs blieb laut Polizei augenscheinlich unverletzt. Für die 58-jährige Autofahrerin kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie verstarb an der Unfallstelle.

Polizei sucht nach Fahrer des Lastwagens, den die Frau überholen wollte

Der Fahrer des Lastwagens, den die Frau überholen wollte, bekam nach Angaben der Polizei mutmaßlich nichts von dem Unfall mit und setzte seine Fahrt in Richtung Ittendorf fort. Der Lkw war weiß und hatte zwei Container in gelber und blauer Farbe geladen. Außerdem hatte das Fahrzeug ein Friedrichshafener Nummernschild. Die Polizei ermittelt zu dem Fall. Am Renault entstand ein Totalschaden in Höhe von 30.000 Euro. Der Sattelzug war ebenfalls nicht mehr fahrbar und wurde abgeschleppt. Dort entstand ein Schaden von 50.000 Euro. Zeugen des Unfalls sowie der unbekannte Lkw-Fahrer bittet die Polizei sich unter der Telefonnummer 0751/803-5333 zu melden.

Bundesstraße 33 in beide Richtungen gesperrt

Neben Einsatzkräften der Polizei und des Rettungsdienstes samt Notarzt war laut Mitteilung die Freiwillige Feuerwehr Markdorf mit sechs Fahrzeugen und rund 25 Einsatzkräften am Unfallort. Die Bundesstraße wurde in beide Richtungen gesperrt. Dies wird nach Angaben der Polizei voraussichtlich noch bis in die Abendstunden andauern.

Lesen Sie auch: Unfall auf der A96 bei Kammlach: Lkw drückt Auto gegen die Leitplanke und flüchtet

Lesen Sie auch