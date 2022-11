Kran bricht zusammen: Mann kommt bei Arbeitsunfall in Krefeld ums Leben

Bei einem Arbeitsunfall in Krefeld ist ein 33-Jähriger gestorben. Am Hafen ist ein Kran zusammengebrochen. Der Mann erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen.

03.11.2022 | Stand: 11:11 Uhr

Bei einem Arbeitsunfall am Hafen von Krefeld (Nordrhein-Westfalen) ist ein 33-jähriger Kranführer am Donnerstagmorgen ums Leben gekommen. Beim Löschen eines Frachtschiffes ist der Kran plötzlich zusammengebrochen, teilt die Polizei mit. Die Kanzel, in der der Mann saß, stürzte nach dem Zusammenbruch des Krans zwischen Schiff und Ufer. Der 33-Jährige war sofort tot. Die Feuerwehr barg den Mann.

Kran in Krefeld zusammengebrochen: Mann stirbt bei Arbeitsunfall

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Unterstützt wurden die Bergungsarbeiten von der Wasserseite durch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und die Wasserwacht des Deutschen Rotes Kreuzes (DRK) mit jeweils einem Boot.

Das Amt für Arbeitsschutz und das Zentrale Kriminalkommissariat der Wasserschutzpolizei Duisburg haben die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

