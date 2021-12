Tragischer Unfall im Odenwald: Paketfahrer übersieht Dreijährige - Mädchen tot

Bei Niedernhausen/Fischbachtal bei Darmstadt in Hessen hat sich am Dienstag ein tragischer Unfall ereignet: Ein dreijähriges Mädchen wurde tödlich verletzt.

23.12.2021 | Stand: 07:50 Uhr

Der Unfall im Ortsteil Niederhausen in Fischbachtal in Hessen passierte laut Polizei am Dienstagmittag (22.12.) vor einer Kita im Odenwald. Nach derzeitigem Kenntnisstand übersah ein 23-jähriger Fahrer eines Kleintransporters das Mädchen beim Rückwärtsfahren.

Sofort herbeigeeilte Rettungskräfte versuchten das Kind zu reanimieren. Letztlich erlag die Dreijährige ihren schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Wie genau es zum Zusammenstoß kam, muss noch geprüft werden.

Tödlicher Unfall in Fischbachtal bei Darmstadt wird untersucht

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wird zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region und aus Deutschland laufend aktuell hier.