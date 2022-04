85-Jähriger verwechselt Gas- mit Bremspedal: Auto kracht durch Scheibe in Schnellimbiss

Ein Autofahrer verwechselt offenbar beim Einparken das Gas- mit dem Bremspedal. Sein Wagen kracht daraufhin durch die Scheibe eines Schnellimbiss-Restaurants.

21.04.2022 | Stand: 17:13 Uhr

Drei Verletzte und etwa 35.000 Euro Schaden - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag in Salem (Bodenseekreis). Ein 85-Jähriger wollte laut Polizei gegen 12.30 Uhr mit seinem Wagen auf dem Parkplatz vor einem Schnellimbiss-Restaurant an der Bahnhofstraße parken. Dann wollte er die Position seines Wagens aber noch mal ändern.

Polizei: 85-Jähriger verwechselt Gas- mit Bremspedal

Der 85-Jährige verwechselte offenbar nach ersten Erkenntnissen der Polizei aus Unachtsamkeit das Gas- mit dem Bremspedal. Sein Auto beschleunigte daraufhin stark, durchbrach den gläsernen Eingangsbereich des Schnellimbiss und kam an der Verkaufstheke zum Stehen.

Kunde und Verkäufer bei Unfall in Salem verletzt

Ein 59-jähriger Kunde, der sich im Imbiss aufhielt, wurde vom Wagen erfasst und mittelschwer verletzt. Ein 31 Jahre alter Verkäufer erlitt durch umherfliegende Trümmerteile leichte Verletzungen. Der 85-Jährige erlitt zudem einen Schock.

Drei Verletzte kommen ins Krankenhaus

Der Rettungsdienst brachte alle drei Verletzte ins Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Schaden von knapp 5000 Euro. Um das Fahrzeug kümmerte sich ein Abschleppdienst. Die Polizei sperrte die Bahnhofstraße in Salem während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen. Vor Ort waren auch Notarzt, ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr.

Lesen Sie auch: Giftiger Löschschaum im Bodensee - Vorfall wird erst nach über einem Jahr öffentlich

Lesen Sie auch