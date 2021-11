Machte Liegestütze vor seinem Auto: Mann von eigenem Wagen im Kreis Ravensburg überrollt

Am Sonntag hat sich ein 19-Jähriger im Kreis Ravensburg bei einem Unfall verletzt. Der junge Mann wurde von seinem Auto überfahren. Schuld war der Beifahrer.

29.11.2021 | Stand: 15:59 Uhr

Im Kreis Ravensburg hat sich am Sonntag ein Unfall ereignet, bei dem ein junger Mann verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in Berg. Dort machte ein 19-Jähriger nach einer Feier in Ettishofen vor seinem Auto Liegestütze. Laut Polizei wollte er der aufkommenden Müdigkeit entgehen.

Unfall im Landkreis Ravensburg: Autofahrer wurde leicht verletzt

Sein 17-jähriger Beifahrer drehte nach Angaben der Beamten am Zündschlüssel. Daraufhin fuhr das Auto unvermittelt los und begrub die Beine des 19-Jährigen unter sich. Der Beifahrer und die anderen Autoinsassen konnten den Wagen hochheben und dessen Fahrer befreien. Er wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Gegen den 17-Jährigen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. (Lesen Sie auch: 28 Unfälle in nur acht Stunden - Wintereinbruch sorgt für Chaos auf Allgäuer Straßen)

Mehr Nachrichten aus der Welt lesen Sie hier.