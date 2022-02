Putins Armee greift die Ukraine an. Während in Moskau der Alltag weitergeht, bereiten sich in Kiew viele auf das Schlimmste vor.

24.02.2022 | Stand: 22:20 Uhr

Der Maidan ist leer, als der Angriff beginnt. Die weltberühmte Stele in der Mitte des Platzes ragt in den Nachthimmel über Kiew. Aus nicht allzu weiter Ferne ist ein Grollen zu hören. Immer wieder erhellt orangefarbenes Licht von Explosionen die Dunkelheit. Es stammt von den russischen Marschkörpern, die in der Nacht zum Donnerstag mehrere Orte in der Ukraine treffen.